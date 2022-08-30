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Общество

ПОДАРКИ — ШКОЛАМ НУКУСА

Перед началом нового учебного года хокимияты Ташкента и областей, организации-спонсоры предоставляют всестороннюю помощь общеобразовательным школам в Каракалпакстане.

Хокимият Ташкента и организации-спонсоры передали общеобразовательным школам в Нукусе компьютеры, ноутбуки и школьную форму.

Заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан А.Данияров, заместитель министра народного образования Республики Узбекистан В. Раджапов, заместитель директора Агентства по делам молодежи Ф.Аблаяров поздравили собравшихся с наступающим Днем независимости.

Отмечалось, что по инициативе главы государства осуществляется работа по улучшению качества образования, укреплению материально-технической базы школ, всесторонней поддержке учителей.

— Это мероприятие очень порадовало учителей, учащихся и их родителей, — говорит министр народного образования Республики Каракалпакстан Ахмед Наримбетов. — В нашей стране уделяется большое внимание обучению молодежи и созданию достойных условий для жизни.

Еще большую радость придали автомобили с подарками Президента. В 51 школу доставили 723 компьютерных комплекта, ноутбуков и 4 тысячи комплектов школьной формы.

Заслуживает внимания деятельность лидеров молодежи по внедрению новых механизмов управления работы с молодежью, решению возникающих проблем на местах, повышению эффективности духовно-просветительской и воспитательной работы в образовательных учреждениях. На мероприятии лидерам молодежи, работающим в 64 махаллях в Нукусе, вручили ноутбуки.

В нашей стране дорог народ, дорог человек.

Д.Абибуллаев,

УзА.