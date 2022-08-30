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Общество

В НУКУСЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА «INNO WEEK-2022»

В Нукусе состоялось открытие нового корпуса Молодежного технопарка и региональной выставки инновационных разработок «Inno Week-2022».

На торжественном открытии технопарка выступили заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Б. Хабибуллаев, директор Национального офиса по внедрению инноваций и трансферу технологий О.Туйчиев и другие.

Было отмечено, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию молодежных технопарков в регионах республики» от 22 мая 2020 года поставлена задача поэтапного создания в каждом регионе республики молодежных технопарков с целью более широкого привлечения молодежи к научной деятельности, подготовки молодых кадров, дальнейшего развития основных направлений науки и научной деятельности.

Республике Каракалпакстан на строительство, реконструкцию зданий и сооружений технопарков, укрепление их материально-технической базы, оснащение современным оборудованием было выделено 8,9 миллиарда сумов из средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.

В соответствии с приказом Министерства инновационного развития создано общество с ограниченной ответственностью «Молодежный технопарк «Нукус», которое 13 декабря 2021 года прошло государственную регистрацию и в настоящее время осуществляет свою деятельность.

В целях формирования производственной материально-технической базы технопарков приобретены 3D-принтеры, лазерный резак, фрезерный обрабатывающий центр, гидравлический листогиб, электросварочное и лабораторное оборудование, компьютерная техника, мебель и другое современное оборудование. Кроме того, приняты десять молодых работников, утверждено распределение задач. Здесь путем привлечения талантливой молодежи создаются проекты, которые будут рекомендованы к участию в конкурсах, объявленных Министерством инновационного развития.

Выставка инновационных идей «Inno Week-2022», организованная совместно с Министерством инновационного развития, Жокаргы Кенесом и Советом Министров Республики Каракалпакстан, Национальным офисом по внедрению инноваций и трансферу технологий и рядом организаций будет способствовать стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности, созданию эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, организации при высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах специализированных научно-экспериментальных лабораторий, центров высоких технологий и технопарков.

В рамках мероприятия в ходе научно-технического совета состоялось открытое обсуждение 52 практических и инновационных проектов, направленных на обеспечение научного решения проблем Приаралья, поступивших на национальный конкурс. В состав совета вошли 23 ученых из престижных научных организаций и высших учебных заведений нашей республики. Этот конкурс, объявленный Министерством инновационного развития, нацелен на привлечение имеющегося научно-инновационного потенциала для обеспечения расширения площадей растений, адаптированных к почвенно-климатическим условиям засушливого дна Аральского моря и способствующих снижению содержания соли в почве.

11 из представленных проектов поступили от высших учебных заведений и научных организаций Республики Каракалпакстан, в том числе от Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан.

На выставке представлены 14 высших учебных заведений и научных учреждений, 18 субъектов предпринимательства и 40 молодых стартаперов со своими инновационными разработками. Лучшие проекты отправлены для участия в Международной неделе инновационных идей. Также обладателям лучших проектов предоставлена возможность развивать свой проект, используя возможности «Молодежного технопарка «Нукус».

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корр. УзА.