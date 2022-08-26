ПАРЯЩАЯ НА КРЫЛЬЯХ ТАНЦА
Она как птица взлетает ввысь, в небесную синеву, вновь и вновь окунаясь в ритм танца... Если актеры своими эмоциями, словами и жестами передают характер своих героев, то она рисует роль языком танца.
Это все о Жанар Тореевой — артистке балетной группы Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха.
Удивительный и красочный мир танца открылся ей в самом раннем детстве. Недаром говорят, что профессия окружающих людей во многом играют важную роль. Вот так и получилось и с Жанар. Ее мама Айсултан Тореева работает в Ходжейлийском районном отделе культуры хореографом. Наблюдая за работой своей мамы, она заинтересовалась танцевальным искусством. Поэтому считает, что именно мама пробудила у нее любовь к танцам. Потом мама решила отдать дочь в руки хореографа Светы Турсуновой, работавшей тогда во Дворце культуры №1 города Нукуса. Чуть позже Жанар начинает заниматься у известного в нашей республике хореографа Зибаш Пирлепесовой. Под ее руководством девочка разучила номер «Танец павлина». С этим танцем Жанар принимает участие в республиканских конкурсах. А с 8 класса девочка учится в хореографической школе в городе Ташкенте. Потом продолжает учебу в хореографическом колледже. Во время учебы в колледже в 2016 году Ж.Тореева участвует в V международном конкурсе «Орлеу», проходившем в городе Алматы и становится победительницей. Это дало ей право без вступительных экзаменов поступить в Государственную хореографическую Академию Узбекистана. Учебу Жанар совмещает с работой в Ансамбле песни и танца «Навбахор» в Ташкенте. Гастролировала не только по Узбекистану, но и за его пределами. Здесь ей своими советами помогали заслуженные артисты Республики Узбекистан Д.Юнусова, Г.Мадрахимова и Н.Негматова.
В ее репертуаре много различных номеров: «Муножот», «Модерн танец», «Девушка-дутарист», «Испанский танец», «Современный», «Танец встречи», «Бухороча», «Лазги», «Найялласи» и многие другие. Жанар — участница многих международных фестивалей, проходивших в России, Турции, Казахстане, Туркменистане и в других государствах.
С 2015 года Ж.Тореева принимает активное участие в Международном фестивале «Шарк тароналари». 25 по 30 апреля нынешнего года за участие в Первом международном фестивале лазги получает от имени Министерства культуры Узбекистана благодарственное письмо.
В 2021 году после окончания вуза Жанар поступает в балетную группу Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха. Теперь она открывает для себя новое направление — балет. Вместе с заслуженным деятелем искусств Каракалпакстана Айжамал Толегеновой работают над новым балетом.
Жанар очень рада, что сбываются ее самые заветные мечты — танцевать на большой сцене. А в нынешнем году в ее жизни произошло важное событие: в апреле она стала лауреатом Государственной премии «Нихол», которую вручают талантливым молодым артистам Узбекистана.
— Получение премии «Нихол» возлагает на меня большую ответственность — говорит Ж.Тореева. — Я считаю, что это аванс на будущие успехи. И впредь буду стараться оправдать доверие своих родных и наставников. У меня много творческих планов и я точно знаю, что смогу их реализовать.
Х.ХАЛИЛАЕВА