"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ПАРЯЩАЯ НА КРЫЛЬЯХ ТАНЦА

Она как птица взлетает ввысь, в небесную сине­ву, вновь и вновь окуна­ясь в ритм танца... Если актеры своими эмоциями, словами и жестами пере­дают характер своих геро­ев, то она рисует роль язы­ком танца.

Это все о Жанар Тореевой — артистке балетной группы Каракалпакского государственного акаде­мического музыкального театра имени Бердаха.

Удивительный и красоч­ный мир танца открылся ей в самом раннем детстве. Недаром говорят, что профессия окружающих людей во многом играют важную роль. Вот так и получилось и с Жанар. Ее мама Айсултан Тореева ра­ботает в Ходжейлийском районном отделе культу­ры хореографом. Наблю­дая за работой своей мамы, она заинтересовалась танцевальным искусством. Поэтому считает, что именно мама пробудила у нее любовь к танцам. По­том мама решила отдать дочь в руки хореографа Светы Турсуновой, рабо­тавшей тогда во Дворце культуры №1 города Ну­куса. Чуть позже Жанар начинает заниматься у из­вестного в нашей респуб­лике хореографа Зибаш Пирлепесовой. Под ее ру­ководством девочка разучила номер «Танец павли­на». С этим танцем Жа­нар принимает участие в республиканских конкур­сах. А с 8 класса девочка учится в хореографичес­кой школе в городе Таш­кенте. Потом продолжает учебу в хореографическом колледже. Во время уче­бы в колледже в 2016 году Ж.Тореева участвует в V международном конкур­се «Орлеу», проходившем в городе Алматы и стано­вится победительницей. Это дало ей право без вступительных экзаменов поступить в Государствен­ную хореографическую Академию Узбекистана. Учебу Жанар совмещает с работой в Ансамбле песни и танца «Навбахор» в Таш­кенте. Гастролировала не только по Узбекистану, но и за его пределами. Здесь ей своими советами помо­гали заслуженные артис­ты Республики Узбекис­тан Д.Юнусова, Г.Мадрахимова и Н.Негматова.

В ее репертуаре много различных номеров: «Муножот», «Модерн танец», «Девушка-дутарист», «Ис­панский танец», «Совре­менный», «Танец встречи», «Бухороча», «Лазги», «Найялласи» и многие другие. Жанар — участни­ца многих международных фестивалей, проходивших в России, Турции, Казах­стане, Туркменистане и в других государствах.

С 2015 года Ж.Тореева принимает активное уча­стие в Международном фе­стивале «Шарк тароналари». 25 по 30 апреля ны­нешнего года за участие в Первом международном фестивале лазги получает от имени Министерства культуры Узбекистана благодарственное письмо.

В 2021 году после окон­чания вуза Жанар посту­пает в балетную группу Каракалпакского государ­ственного академического музыкального театра име­ни Бердаха. Теперь она открывает для себя новое направление — балет. Вместе с заслуженным деятелем искусств Каракалпакстана Айжамал Толегеновой работают над новым балетом.

Жанар очень рада, что сбываются ее самые завет­ные мечты — танцевать на большой сцене. А в ны­нешнем году в ее жизни произошло важное собы­тие: в апреле она стала ла­уреатом Государственной премии «Нихол», которую вручают талантливым мо­лодым артистам Узбекис­тана.

— Получение премии «Нихол» возлагает на меня большую ответственность — говорит Ж.Тореева. — Я считаю, что это аванс на будущие успехи. И впредь буду стараться оп­равдать доверие своих родных и наставников. У меня много творческих планов и я точно знаю, что смогу их реализовать.

Х.ХАЛИЛАЕВА