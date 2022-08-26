Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:02:10, 26.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Память

ОСТАВИЛ  ЯРКИЙ И НЕИЗГЛАДИМЫЙ  СЛЕД

На днях в Государственном музее истории каракалпакской литературы имени Бердаха состоялся литературный вечер  под названием «Талант, вобравший в себя все грани  литературы», посвященный 80-летнему юбилею народного поэта Каракалпакстана, заслуженного деятеля искусств Каракалпакстана, кавалера ордена «Дустлик» Кенесбая Рахманова.

О жизни, творческой деятельности и большом вкладе К.Рахманова в развитие искусства и литературы рассказали на вечере директор музея Ш.Пайзуллаева, доктор филологических наук З.Бекбергенова, кандидат филологических наук П.Алламбергенова, народный артист Узбекистана Н.Ансатбаев, заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана К.Заретдинов и другие.

Имя К.Рахманова связано с развитием каракалпакской литературы и драматического искусства XX века.

Он родился 18 сентября 1942 года  в Кегейлийском районе. Окончив в 1969 году Каракалпакский государственный  педагогический институт, начал свою трудовую деятельность  старшим редактором в Комитете по телевидению и радиовещанию, а потом старшим редактором  телевидения. В 1973 году работает заведующим литературным отделом Театра юного зрителя. Спустя два года К.Рахманов назначается заведующим отделом  поэзии журнала «Амударья». С 1972 года является членом Союза писателей Каракалпакстана.

Стихи К.Рахманова появляются в периодической печати в начале 1960-х годов. Сборники стихов поэта «Саган асыгаман» («Я спешу к тебе», 1970 г.), «Омир хаккында ойлар» («Жизненные раздумья», 1972 г.), «Омирсен жалгызсан» («Жизнь — ты неповторима», 1981 г.) и другие нашли теплый отклик среди поклонников поэзии.

Его вклад в драматургию нашей республики имеет особое значение. Пьесы К. Рахманова «Келин» («Невестка»), «О дуньяuа мират» («Приглашение на тот свет»), «Жаралы журеклер» («Разбитые сердца»), «Кешиккен бахар» («Запоздалая весна»), «Лаккылар емлеуханада» («Острословы в больнице»)  в разные годы были поставлены на сцене Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха.

К.Рахманов переводил стихи поэтов других народов на каракалпакский язык. А его стихи были переведены на языки соседних стран.

Он прожил яркую жизнь. В возрасте 62 года его не стало. Но поэт и драматург К.Рахманов успел оставить после себя неизгладимый след, который будет хранить не одно поколение любителей литературы.

Х.ХАЛИЛАЕВА

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