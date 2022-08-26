"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Люди нашего края

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Али - ага Шатдинову из Муйнака часто снится море. Мальчишкой он выходил вместе с отцом на промысел. Тогда, шестьдесят с лишним лет назад Арал уже кричал о помощи.

Но его никто не услышал. Море ушло, но люди не спешили покидать родные места. Али – ага один их тех, кто привязан к Муйнаку всем сердцем и считает его лучшим городом на земле. Тех, кто был причастен к гибели Арала и несбывшимся надеждам многих его близких людей, он давно простил. Он просит за них прощения у Всевышнего и благодарит его, что дал ему счастье увидеть Арал во всей своей красе. Отпускать обиды, значит начинать жить новой жизнью, строить планы на будущее.

- Помню тогда, шестьдесят с лишним лет назад старики говорили: Арал уходит. Молодые рыбаки смеялись – воды в нем еще на миллион лет хватит! Но этого не случилось. Море мелело, а вода в нем становилась все солоней, - рассказывает Али – ага Шатдинов. – Они оказались правы, но, даже поверив их словам, мы бы ничего не смогли изменить. Тогда мы еще не знали, к каким последствиям приведут игры человека с природой.

В детстве Али – ага хотел стать музыкантом. Отец не дал сбыться его мечте – в их роду все были рыбаками. О том, что не связал свою жизнь с музыкой он не жалеет. Сложись все иначе, Али – ага никогда не познал бы настоящего рыбацкого счастья, не закалил характер. Он ходил в море капитаном, руководил рыбоводческой бригадой.

Арал кормил муйнакцев до середины восьмидесятых годов прошлого столетия. Рыбка ловилась большая и маленькая.

- В море водился судак, ловили и осетров и сома. Сомов вылавливали тоннами. Много было усача. Сезон его ловли начинался в августе, - вспоминает Али – ага.

Когда Арал ушел от своих берегов, рыбачить стали на озерах. Промысел и сегодня продолжает приносить доход сотням семей. Управляться со снастями и лодками у муйнакцев в крови. Годы берут свое, и выходить на промысел Али - ага уже не может. Теперь этим занимаются сыновья и внуки. Сам последний романтик Муйнака любит сварить уху на берегу озера, из рыбы, пойманной его детьми. На природе она получается вкуснее.

- Сыновья говорят – куда вам рыбачить, как раньше. Вы в возрасте, люди смеяться будут. А мне так хочется на рыбалку. У меня 10 детей, 35 внуков и 2 правнука. Вот с ними и езжу на мотоцикле отдохнуть, - продолжает Али - ага Шатдинов.

С тем, что море уже не вернется, Али - ага смирился давно. Он живет сегодняшним днем и радуется переменам вокруг. Там, где когда – то бились волны, сейчас шумят леса. Новое поколение исправляет ошибки тех, кто не думал о его будущем.

- За последние пять лет Муйнак изменился до неузнаваемости. В центре города выросли новые дома, создаются рабочие места, развивается бизнес. На дне моря высаживают саксаул и другие растения, сдерживающие песок. Это труд тысяч людей – непростой, бесценный, благородной, - делится Али – ага. –Люди верят в завтрашний день, а это самое главное.

А. Аминова.