"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

АРАЛ БУДЕТ ЗЕЛЕНЫМ

По инициативе главы нашего государства развиваются все города и районы, в том числе Муйнакский район.

Здесь уделяют особое внимание охране окружающей среды, созданию защитных лесов на дне Аральского моря.

В осенний, зимний сезоны 2018 года и весенний сезон 2019 года подготовлено 1125 тысячи гектаров, проведена фитомелиоративная работа на 461 тысяче гектаров, с помощью авиации 326,2 тысячи гектаров засеяли семенами растений, с помощью наземной техники посадили саженцы. Для этого было заготовлено 1459 тонн саксаула, 73 тонны соляноколосника каспийского, 1532 тонны семян пустынных растений.

В Муйнакском районе посадили 273 тонны семян. В посадке участвовали 1400 рабочих, 500 единиц техники и два самолета АН-2. 3 тысячи гектаров использовали для пастбищ, 40,2 тысячи — для посадки разных саженцев. Работу выполняли и в 2020, 2021 годах. За этот период создано 458,4 тысячи гектаров леса. В частности, 104,9 тысячи гектаров в дополнительном порядке использовали для заполнения саженцами зон с наименьшей прорастаемостью. В 2021 году было использовано 1 511 тонн семян.

В 2022 году заготовлено и посажено 590,3 тонны семян, в том числе 558,1 тонны саксаула, 20,7 тонны сахарного тростника, 11 тонн семян пустынных растений.

— По мнению ученых, двухлетняя плантация саксаула, выросшая на дне Арала, замедляет скорость ветра на 20 %, пятилетняя — на 80 процентов, а семилетняя — почти на 100 процентов, тем самым закрепляя подвижные пески, — говорит заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Республики Каракалпакстан Ернияз Акимниязов. — Ветви деревьев и кустарников очищают воздух. Саксаульная плантация на гектаре резко снижает подъем в воздух пыли и солей на 35 процентов, увеличивает относительную влажность воздуха. Четырехлетний саксаул на гектаре поглощает 1158 килограммов углекислого газа и вырабатывает 835 килограммов кислорода.

Широкомасштабная работа, реализуемая по инициативе главы государства, служит улучшению экологической обстановки в стране, снижению негативного воздействия соли, песка и пыли, поднимаемых с высохшего дна Аральского моря и Приаралья, созданию «зеленых покровов», дальнейшему смягчению отрицательных последствий изменений климата.

Д.Абибуллаев,

УзА.