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Экономика

РАСТЕТ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В процессе экономического развития одна из ключевых ролей принадлежит экспорту. В частности, положительный баланс текущих операций означает рост поступления валюты. За последние годы в нашей стране делаются очень серьезные шаги по повышению экспортного потенциала...

— Сегодня свыше 200 предприятий Каракалпакстана экспортируют свою продукцию в более чем 35 стран мира, — рассказывает первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан Дамир Жолдасов. — В последние годы расширилась экспортная география республики за счет таких стран, как США, Тайвань, Израиль, Канада, Ливия и Марокко.

Так, за первое полугодие текущего года местными экспортерами произведено продукции почти на 60 млн. долларов США, или 102 процента к аналогичному периоду прошлого года. Кроме традиционных экстракта корня лакрицы, вермикулита, трикотажа, плодоовощной продукции и других, появились новые статьи экспорта, таких, как жидкое стекло, озерная соль, органические удобрения, керамическая посуда.

Разнообразная продукция под знаком «Сделано в Узбекистане» идут в Россию, Казахстан, США, Тайвань, Ливию, Туркменистан, Беларусъ, Кыргызстан, Латвию, Китай, Республику Корея, Турцию, Иран, Ирак, Индию, Германию, ОАЭ, Афганистан, Украину, Грузию, Польшу.

Импортерами плодоовощной продукции в этом году стали такие страны, как Казахстан, Корея, Кыргызстан, Россия, Ирак, Азербайджан, Израиль. Основные статьи — сушеный горький перец, томаты, кунжут. В соседний Казахстан, кроме того, экспортировано более 10 тыс. тонн арбуза, капусты и моркови.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке участников внешнеторговой деятельности» от 6 апреля сего года, с 1 апреля текущего по 1 апреля 2023 года отечественным предприятиям или их уполномоченным представителям при экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Европейского Союза предоставляются субсидии на компенсацию транспортных расходов в размере до 70 процентов, а при экспорте в соседние государства — до 50 процентов.

Следует особо отметить, что с учетом пожеланий и обращений отечественных экспортеров, на дополнительные шесть месяцев продлен срок погашения кредитов, выделенных за счет средств Фонда поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.

Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан разрабатываются механизмы по оказанию финансовой помощи предприятиям-экспортерам для улучшения их эскпортного потенциала.

Кроме этого, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 января 2021 года был создано постоянно действующий региональный экспортный штаб. Здесь работает “телефон доверия”, куда поступают обращения от экспортеров. Также для экспортеров созданы сайты tadbirkor.mift.uz , ochiqmuloqot.uz , в любое время могут обращаться со своими вопросами.

Министерства, ведомства, коммерческие банки и органы государственного управления на местах оказывают содействие организациям-экспортерам по принципу «от производства до иностранного потребителя».

На сегодняшний день в штаб по экспорту поступило 108 обращений, из которых 79 разрешены, по 20 обращениям даны онлайн-консультации, 13 экспортерам возмещены транспортные расходы.

Пользуясь случаем, через вашу газету хочу обратиться к предпринимателям! Если у вас возникнут вопросы по экспорту, кроме обращения в вышеназванные сайты, можете звонить на «телефон доверия» Республиканского экспортного штаба по поддержке экспортеров 71-238-52-52 или в штаб Ми­нистерства инвестиций и внешней торговли Республики Каракалпакстан по номеру 61-222-77-71.

Записала М.ТУРАЕВА