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Как известно, 27 июня сего года было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по поддержке средств массовой информации и развитию сферы журналистики».

Данным документом предусмотрены конкретные меры по всесторонней поддержке средств массовой информации и работников сферы, введению льгот по налоговым ставкам, освобождению от уплаты таможенных платежей за полиграфическое и радиотелевизионное оборудования, ввозимых согласно установленному перечню.

На днях в здании Телерадиокомпании Каракалпакстана Каракалпакским отделением Союза журналистов Узбекистана и Каракалпакским республиканским управлением Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан проведено совещание, посвященное ходу исполнения вышеуказанного постановления главы государства.

В нем приняли участие редакторы газет и журналов, ответственные работники сферы печати, соответствующих учреждений.

Мероприятие вел руководитель Каракалпакского отделения Союза журналистов Узбекистана К.Реймов.

Выступивший на совещании начальник Каракалпакского республиканского управления Агентства информации и массовых коммуникаций А.Бекмуратов подробно рассказал о сегодняшней деятельности средств массовой информации республики, мерах по созданию для них благоприятных условий функционирования.

Ряд редакторов ведомственных и районных изданий высказали свои мнения и предложения относительно устранения проблем печати газет и журналов, доставки их читателям, материального поощрения журналистского корпуса.

На совещании заместитель начальника Каракалпакского отделения акционерного общества «Узбе­кистон почтаси» А.Мамбетрзаев проинформировал присутствующих о принимаемых мерах по преодолению недостатков в сфере оказания почтовых услуг и улучшению работы учреждения и ответил на ряд вопросов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.