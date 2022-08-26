"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ДОСТОЙНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

В турецком городе Конья завершились V Игры исламской солидарности.

В них сборная Узбекистана добилась впечатляющего успеха, заняв второе место в общекомандном зачете, уступив лишь хозяевам. В пятерку лучших также вошли спортсмены Ирана, Азербайджана и Казахстана.

В общий успех сборной команды страны достойный вклад внесли и представители Каракалпакстана. Так, художественные гимнастки Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов, дзюдоистка Нилуфар Ермаганбетова удостоились высших наград, серебряные медали на счету Актенге Кеунимжаевой по вольной борьбе, фехтовальщиц Зайнаб Дайыбековой и Айсулу Уснатдиновой, борчиха вольного стиля Дильфуза Аимбетова, дзюдоист Шарафатдин Балтабаев, саблисты Шерзад Мамутов, Муса Аймуратов и Ислам Абдазов выиграли бронзовые медали.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан, все призеры и их тренеры будут поощрены единовременными денежными вознаграждениями.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.