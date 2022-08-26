"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Мероприятия ЧЕСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Как известно, в целях стимулирования представителей бизнеса, вносящих достойный вклад в развитие предпринимательства в стране, обеспечение занятости населения, повышение экспортного потенциала и внедрение инноваций, постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева учрежден нагрудный знак «Фаол тадбиркор». Отрадно, что новым нагрудным знаком были отмечены и ряд активных предпринимателей нашей республики. На днях в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан в честь 20 августа — Дня предпринимателей состоялась торжественная церемония вручения Почетных грамот Жокаргы Кенеса группе представителей субъектов предпринимательства. В мероприятии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов. Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Сәне: 26.08.2022 05:03:59 6 мәрте оқылды