Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:30:41, 26.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЧЕСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Как известно, в целях стимулирования представителей бизнеса, вносящих достойный вклад в развитие предпринимательства в стране, обеспечение занятости населения, повышение экспортного потенциала и внедрение инноваций, постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева учрежден нагрудный знак «Фаол тадбиркор».

Отрадно, что новым нагрудным знаком были отмечены и ряд активных предпринимателей нашей республики.

На днях в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан в честь 20 августа — Дня предпринимателей состоялась торжественная церемония вручения Почетных грамот Жокаргы Кенеса группе представителей субъектов предпринимательства.

В мероприятии принял участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан

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