"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР — ГАРАНТИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

В настоящее время по инициативе общенационального движения «Юксалиш» и Нотариальной палаты Узбекистан на местах проводятся мероприятия по оказанию правовой помощи гражданам.

Недавно в Каракалпакском республиканском управлении Агентства по делам молодежи при участии Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа и Агентства по делам молодежи, прошла правовая акция «Брачный договор — гарантия имущественных прав».

Цель социальной акции — способствовать росту правовой культуры граждан, особенно, молодежи, созданию четкого механизма взаимосвязи с населением, предотвратить разрушение молодых семей, пропаганда важности брачного договора как гаранта соблюдения имущественных прав супругов, подготовка предложений по устранению проблем и недостатков в правоприменительной практике.

В рамках мероприятия гражданам даны бесплатные юридические консультации по обсуждаемому вопросу. Консультации сопровождались демонстрацией видеоролика и раздачей буклетов.

Организаторы акции ответили на вопросы граждан.

ККИА

Фото М.Хабибуллаева.