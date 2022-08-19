"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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У НАС НА ПРАКТИКЕ — НЕМЕЦКИЕ СТУДЕНТЫ

Как известно, комплексное управление водными ресурсами и почвой способствует решению многих экологических проблем.

Ключевое значение в данном направлении имеют не только совместные исследования и изыскания, но и активное участие в подготовке молодых начинающих ученых из высших учебных заведений.

В этой связи группа студентов Ганноверского университета имени Готфрида Вильгельма Лейбница (Германия) во главе с директором Института почвоведения Георгом Гуггенбергером побывали в Международном инновационном центре Приаралья при Президенте Республики Узбекистан.

Программа учебной практики направлена на развитие многостороннего сотрудничества в области рационального использования водно-земельных ресурсов Узбекистана и Казахстана, изучения имеющихся проблем, а также, разработки вариантов их устойчивого управления. Поэтому в ней, наряду с германскими студентами, участвуют и студенты местных вузов. Учебная программа будет разработана совместно с партнерскими учебными заведениями.

В первый день пребывания гости ознакомились с ходом осуществления проектов вышеуказанного Центра и деятельностью Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий. Затем они совершили поездку в Муйнакский район.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.