"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО, ИНТЕРЕСЫ НАРОДА — НАИВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ»

Под таким девизом 15 августа текущего года в нашей республике стартовал Фестиваль духовности, посвященный 31-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

В Нукусском международном аэропорту состоялась торжественная церемония встречи прибывших из Ташкента членов группы пропагандистов — видных представителей культуры и искусства, ученых, писателей, поэтов и молодых талантов.

Как было указано в постановлении главы нашего государства «О подготовке и проведении на высоком уровне празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан», именно национальная независимость создала прочный фундамент для обретения нашей страной достойного места на мировой арене, построения правового демократического государства и свободного гражданского общества, реализации широкомасштабных реформ в разных сферах и отраслях жизни и служит главным источником всех достигаемых нами успехов и рубежей.

Целью проведения фестиваля является доведение до широкой общественности сути и значения реализуемых по инициативе Президента нашей страны социально-экономических реформ и преобразований в духовной сфере.

... В Нукусе духовно-просветительские мероприятия прошли на территории махаллинского схода граждан «Боз аул». Участвовавшие в нем руководитель Республиканского центра духовности и просветительства, сенатор Минхожиддин Мирза, члены общества пропагандистов «Маърифат», доктор философских наук, профессор Джамиля Шермухаммедова, народный хафиз Узбекистана Махмуджон Юлдашев, народная артистка Узбекистана Гавхар Закирова и другие сердечно поздравили собравшихся с наступающим праздником — Днем независимости.

В рамках проекта «Доброта и милосердие» в женском интернате «Мурувват» была организована встреча. Здесь проходят лечение женщины разных возрастов, имеющих психические отклонения. Медицинскую помощь им оказывают квалифицированные врачи, опытные психологи. Несмотря на инвалидность пациенток в интернате функционируют различные кружки.

Выступавшие на встрече подробно остановились на мерах, осуществляемых под руководством Президента, по социальной поддержке лиц с инвалидностью.

Затем в Каракалпакском государственном театре юного зрителя прошла презентация книги «Герои Узбекистана». В ней приняли участие лица, удостоенные высокого звания Героя Узбекистана, а также, ученые, ветераны и молодежь. Звания Герой Узбекистана и медали «Золотая Звезда» удостоены 103 наших соотечественника, в том числе, 8 — из Каракалпакстана.

На мероприятии М.Мирза, Герои Узбекистана Сарсенбай Сейтназаров, Онесия Саитова, дочь Героя Узбекистана, народного поэта Узбе­кистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова Айжамал Юсупова отметили огромную роль книги в деле воспитания подрастающего поколения.

На организованном в Нукусском районе меро­приятии с праздничными поздравлениями выступили глава Департамента по развитию государственного языка при Кабинете Министров Республики Узбекистан С.Шукуров, известные актеры театра и кино, народная артистка Узбекистана Д.Каримова, заслуженные артисты Республики Узбекистан А.Мигнаров, М.Салимов, заведующий кафедрой Узбекского государственного университета мировых языков О.Тошбаев.

Зрители тепло встретили концертные выступления лауреата премии «Нихол» Рухшоны Маткаримовой, певицы Узбекской государственной филармонии Зилолы Маткаримовой, заслуженной артистки Каракалпакстана М.Нуржановой, представителей Каракалпакского отделения Узбекской государственной филармонии Бахтияра Казакбаева, Арсланбека Аскарова, воспитанников Детской школы музыки и искусства №15.

Гости из Ташкента торжественно вручили почетные грамоты победителям конкурса по изобразительному искусству «В Новом Узбекистане человеческое достоинство, интересы народа — наивысшая ценность», организованном среди школьников.

В общеобразовательной школе №21 состоялась премьера кинофильма режиссера Ибрагима Расулова «Мухаббат бахори» («Весна любви»), посвященного истории большой любви и преданности двух великих поэтов — Хамида Алимджана и Зульфии.

В Шуманайском районе эстафету праздничных мероприятий, начатых в махаллинских сходах граждан «Моншаклы» и «Маденият» районного центра, подхватили сельские сходы граждан «Карабайлы», «Бегжап», «Дийханабад».

Член общества пропагандистов «Маърифат», кандидат исторических наук Ф.Эрназаров, доцент Института культуры и искусства Узбекистана Б.Рустамов, песенный исполнитель Узбекской государственной филармонии С.Холматов, актер Узбекского государственного музыкального театра имени Мукими М.Музаффар, киноактеры Х.Абдуллаев, З.Реджеметов, М.Муртазаева, Д.Каттабеков, эстрадный артист Ж.Рахимов, член Союза писателей Узбе­кистана и Каракалпакстана Р.Отарбаев, актеры Каракалпакского государственного академического театра имени БердахаК.Алланазаров, Н.Куатова, поздравив участников мероприятия с очередной годовщиной независимости страны, призвали беречь и ценить мир, благополучие, спокойствие, царящих под нашим небом.

В ходе праздника исполнялись песни на узбекском, каракалпакском, казахском и туркменском языках.

В ходе проведения фестиваля в Амударьинском районе, прошел премьерный показ документального фильма, рассказывающего о жизни и деятельности бывшего хакима района, государственного и общественного деятеля, ныне покойного Раджапбая Йулдашева. Фильм снят на киностудии «Dilshoh media».

При демонстрации фильма присутствовали работники Агентства кинематографии Узбекистана, киностудии «Dilsho­h ­media», мастера кино и театрального искусства, прибывшие из Ташкента, друзья, современники, родные и близкие героя фильма, представители общественности и средств массовой информации.

С воспоминаниями о Р.Йулдашеве выступили ветераны труда, члены семьи.

Сын Р.Йулдашева Султанбай Йулдашев выразил искреннюю благодарность Президенту за увековечение памяти личностей, достойно трудившихся на благо развития Родины.

Гости из Ташкента, мастера искусств, в своих выступлениях подчеркивали, что основная цель проведения Фестиваля духовности состоит в широкой пропаганде мер по обеспечению чести и достоинства человека в Новом Узбекистане.

Духовно-просветительские мероприятия проходят по всей республике.

Фестиваль духовности завершится сегодня большим гала-концертом в Нукусе.

Д.Абибуллаев,

А.Оразов,

корреспонденты ККИА.