"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВРУЧЕНЫ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ

В этом году в ознаменование всенародного праздника «День дружбы народов» ряд активистов из Каракалпакстана удостоились нагрудного знака «Дружба народов» за вклад в укрепление межнациональных отношений.

В начале этой недели в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан прошла церемония вручения нагрудных знаков владельцам. В ней участвовали представители различных национальностей, проживающих в республике, работники национально-культурных центров.

В самом деле, высшая ценность — обстановка мира, межнационального согласия и толерантности. Президент Ш.Мирзиёев уделяет этому вопросу пристальное внимание, благодаря чему каждый гражданин, независимо от национальности, вероисповедания, социального положения, вносит посильный вклад в поступательное развитие Родины.

С выражением огромной признательности от имени награжденных выступили исполняющий обязанности главного редактора газет «Еркин Каракалпакстан-Вести Каракалпакстана» К.Байниязов, председатель махаллинского схода граждан «Бердах» Чимбайского района Ф.Палуанова и руководитель Русского культурного центра Республики Каракалпакстан Г.Зоркина.

Нагрудные знаки обладателям вручили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Р.Курбанов.

К.Мамбетниязов.