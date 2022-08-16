Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:19:53, 16.08.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

 27 июля — 8 августа этого года в городе Владивостоке Российской Федерации прошли Международные спортивные игры «Дети Азии».

На этих состязаниях в составе сборной Узбекистана успешно выступил и ряд юных спортсменов нашей республики.

В частности, в составе баскетбольной команды страны Дильназа Мамбетназарова из Караузякского района завоевала золотую медаль турнира, по борьбе среди девушек в весе 66 килограммов Асалай Амангелдиева из Нукуса удостоилась «серебра», Дамир Жузбанов по настольному теннису, Гульхатиша Сейтжанова по бадминтону, Рахима Бекниязова по боксу взяли бронзовые медали.

Наставниками вышеуказанных спортсменов являются Халида Баймуратова, Салауат Менглимуратов, Бахтияр Хангельдиев, Рахат Утениязов и Ниетбай Аметов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.

 

5 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF