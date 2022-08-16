"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт УСПЕХИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 27 июля — 8 августа этого года в городе Владивостоке Российской Федерации прошли Международные спортивные игры «Дети Азии». На этих состязаниях в составе сборной Узбекистана успешно выступил и ряд юных спортсменов нашей республики. В частности, в составе баскетбольной команды страны Дильназа Мамбетназарова из Караузякского района завоевала золотую медаль турнира, по борьбе среди девушек в весе 66 килограммов Асалай Амангелдиева из Нукуса удостоилась «серебра», Дамир Жузбанов по настольному теннису, Гульхатиша Сейтжанова по бадминтону, Рахима Бекниязова по боксу взяли бронзовые медали. Наставниками вышеуказанных спортсменов являются Халида Баймуратова, Салауат Менглимуратов, Бахтияр Хангельдиев, Рахат Утениязов и Ниетбай Аметов. А.Оразов, корреспондент ККИА. Сәне: 16.08.2022 10:59:12 5 мәрте оқылды