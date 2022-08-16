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Спорт

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КУБКА СГБ

Вот уже на протяжении нескольких лет в рамках выдвинутых Президентом страны Ш.Мирзиёевым пяти важных инициатив проводятся различные мероприятия среди молодежи.

Так, в июне-июле этого года проходили турниры по футболу, мини-футболу, а также шахматам на Кубок Службы государственной безопасности. В них приняли участие более 10 тысяч представителей молодого поколения.

По итогам каракалпакстанского этапа по футболу сильнейшей была команда махалли «Елабад» Кунградского района, на втором месте— футболисты из столичного МСГ «Туран», а третье месте досталось коллективу махалли «Холимбег» Амударьинского района.

По мини-футболу не было равных команде из «Уллыбага» Турткульского района, «Акмангыт» Нукусского района заняла вторую ступеньку пьедестала почета, тройку сильнейших замкнули нукусцы из махалли «Наупир». Среди любителей шахмат призовая тройка распределилась таким образом: Куралбай Жакашев из «Суенли» Ходжейлийского района — первый, на второй позиции Сапарымбет Утеулиев из схода граждан Баканшаклы Нукусского района, на третьей — Перизат Арзымова из МСГ «Кумбыз» города Нукуса.

В Молодежном центре города Нукуса прошла торжественная церемония чествования победителей и призеров розыгрыша Кубка.

Выступившие на ней заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан А.Данияров, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Р.Эрматов, заместитель директора Агентства по делам молодежи Узбе­кистана Ф.Аблаяров и другие отметили исключительную важность прошедших турниров в широком вовлечении молодежи в занятие спортом, пропаганде здорового образа жизни.

Победителям вручены медали и ценные призы.

Они также получили путевки на заключительный этап розыгрыша Кубка СГБ.

ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.