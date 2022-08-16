"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Ремесленничество

ТРОСТНИКОВАЯ СКАЗКА КАЛЖАМАЛ БАУБЕКОВОЙ

В руках Калжамал-апы Баубековой из сельского схода граждан «Али аул» Муйнакского района высушенные стебли камыша превращаются в циновки для юрты, беседок, окон.

Плести их она научилась еще в детстве. В Чимбайском районе, где она родилась и выросла, этим ремеслом занимались многие семьи. К любимому делу она вернулась, когда вышла на пенсию. На заслуженном отдыхе она почти четверть века, большую часть своей жизни посвятила работе в школе. Учительствовать начала в Кунграде, а после того, как вышла замуж в Муйнак, продолжила обучать учеников начальных классов.

— Муж обещал показать море, это была моя мечта, — вспоминает К.Баубекова. — К сожалению, увидела его, когда от Арала почти ничего не осталось. Супруг рано ушел из жизни, я одна подняла восьмерых детей. Была председателем схода граждан, а теперь вот стала ремесленницей. Оказалось, что руки еще помнят, как работать с камышом, создавать узоры.

Плетение циновок шийи требует большого терпения и определенных навыков. Для начала нужно заготовить не только сырье, но и шерстяные нитки. Их порой уходит до 5 с половиной тысяч метров. Процесс производства занимает разное время. Станки — «экологически» чистые — из дерева, они разных размеров. Камыш с озер привозят сыновья Калжамал-апы, его вымачивают, высушивают, обрабатывают, а затем применяют по назначению.

— Если закупать камыш, то себестоимость продукции возрастает, клиент может отказаться от заказа. Мы заготавливаем до 600 вязанок камыша, которых хватает на весь период изготовления циновок — с мая по август, — продолжает ремесленница.

Циновки для юрты могут прослужить до 6 лет. Для окна или забора — год или два. Стоимость одного изделия колеблется от 25 тысяч до 2 миллионов сумов. Все зависит от размера шийи. Среди заказчиков — фермеры, занимающиеся отгонным животноводством, они приобретают циновки для юрт. На их изготовление уходит больше недели. «Жалюзи» из камыша для окон мастерица создает за один день, еще несколько дней уходит на создание циновок для беседок. Представители бизнеса, занятые в сфере общественного питания охотно приобретают их для летних террас. При правильном хранении их можно использовать не один год.

У Калжамал-апы много учениц по всей республике, секретами мастерства она делится с соседками, которых подключает к процессу, когда получает большие заказы. Она и на пенсии продолжает оставаться наставницей, в свои семьдесят пять, полна сил и желания заниматься творчеством.

В 2019 году за нелегкий учительский труд К.Баубекова была награждена медалью «Фидокорона хизматлари учун», воспитанию подрастающего поколения она отдала 40 лет своей жизни.

— Я не привыкла сидеть без дела. Ремесло приносит не только стабильный доход, но и огромное удовольствие. Ему меня научили мама и бабушка, я передала навыки дочерям, невесткам и внучкам. Есть, кому продолжать семейную традицию, — делится К.Баубекова.

У тростниковой сказки нашей героини нет конца, ведь каждое новое поколение вписывает в нее свою историю. А значит, у древнего каракалпакского ремесла есть будущее...

А.Аминова.

На снимке: К.Баубекова (справа).