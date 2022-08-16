"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

ПРАВОВОЙ СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Не секрет, что в последние годы в жизни нашей страны началась новая историческая веха.

Принцип «государство-общество-человек», применявшийся в государственном управлении годами, был заменен принципом «человек-общество-государство», который по-новому трактует суть и философию отношений между человеком и государством.

При этом было определено, что каждая реформа осуществляется во имя человеческого достоинства.

Еще одним ярким примером дальнейшего углубления демократических реформ в сфере государственного управления служит Закон «О государственной гражданской службе» от 8 августа 2022 года. В указе Президента Республики Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года в качестве одного из приоритетных направлений определено реформирование системы государственного и общественного строительства. Принятие Закона “О государственной гражданской службе” стало практическим отображением мер, оероприятий, ь ским отображением жбе равлений определено реформирование системы государственного и общественного строительства бозначенных в Стратегии действий. Закон разработан на основе передового зарубежного опыта (Южная Корея, ОАЭ, Малайзия, Япония, США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Болгария, Латвия, Польша, Эстония, страны СНГ), рекомендаций международных организаций и национальных экспертов. Он предусматривает единое урегулирование правового статуса, единый порядок процессов поступления, перехода и прекращения государственной гражданской службы, гарантии карьерного роста на основе объективной и справедливой оценки, профессионально-нравственных качеств и особых заслуг и урегулирование организационно-правового механизма государственной гражданской службы в целом. Также законом обозначены полномочия специально уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную политику в сфере государственной гражданской службы.

Раньше как бы не существовало такого специального уполномоченного органа, осуществляющего единую государственную политику, выявляющего и устраняющего имеющиеся проблемы, проводящего исследования и анализы в соответствующих направлениях, вносящего предложения по ее дальнейшему развитию. Теперь под руководством Президента происходят серьезные изменения в сфере государственной службы. Примером служат создание прозрачной и справедливой системы отбора кадров, подготовка молодежи к руководящим должностям, непрерывное повышение квалификации государственных служащих. Работа в данном направлении осуществляется ответственным за сферу Агентством развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

Агентство развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан создано в качестве органа, ответственного за реализацию единой государственной политики в области управления персоналом и развития человеческих ресурсов в государственных органах и организациях. На него возложены такие задачи, как координация деятельности в сфере государственной кадровой политики, разработка идеологической платформы трансформации государственной гражданской службы, программ и проектов по ее развитию, внедрение инновационных методов, проведение системной работы по широкому привлечению к государственной гражданской службе высококвалифицированных специалистов и перспективных кадров. Еще один важный аспект заключается в том, что в новой кадровой политике отменяются прежние номенклатурные подходы и осуществляется переход к «карьерной модели», обеспечивающей подбор, оценку эффективности работы сотрудников, повышение их квалификации, рост по карьерной лестнице благодаря их таланту и квалификации. Агентство наладило открытые и независимые механизмы отбора, которые используются для поступления на государственную службу, начал работать принцип меритократии. Все это исключает кумовство и разные коррупциогенные факторы в сфере. В Республике Каракалпакстан в открытом конкурсе на замещение вакантных должностей участвовали более 39 000 кандидатов, на государственную службу приняли 1 804 человека. Самые достойные кандидаты отбираются не по чьим-то рекомендациям или субъективному мнению, а с помощью портала «vacancy.argos.uz», который является равным и открытым для всех, сводит к минимуму человеческий фактор, обеспечивает здоровую конкуренцию.

Принятие Закона «О государственной гражданской службе» прежде всего четко определило правовой статус государственных гражданских служащих. Предусматривается, что нормы закона будут распространяться на государственных служащих, работающих на должностях, которые включены в государственный реестр государственной гражданской службы. В статье 10 закона закреплено, что государственным гражданским служащим является гражданин Республики Узбекистан, осуществляющий свою деятельность на государственной гражданской службе. Закон определяет основания для поступления, прохождения и прекращения государственной гражданской службы. Предусматриваются прием на государственную гражданскую службу на основе конкурса, оценка эффективности деятельности государственных гражданских служащих на основе ключевых показателей (KPI), внедрение системы непрерывного повышения квалификации государственных гражданских служащих в целях заполнения руководящих должностей квалифицированными кадрами, присвоение государственным гражданским служащим квалификационных рангов соответственно занимаемой должности, формирование Национального кадрового резерва. Основаниями для прекращения деятельности государственного гражданского служащего являются прекращение трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, утрата государственным гражданским служащим гражданства Республики Узбекистан, совершение коррупционного правонарушения.

Устанавливается, что гражданским служащим будут предоставлять трудовой и социальные отпуска, обязательное страхование жизни и здоровья, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу, государственное пенсионное обеспечение. Одним словом, за счет реализации этих правовых норм будет сформирован единый порядок, отвечающий международным стандартам в сфере регулирования государственной службы, созданы правовые условия для привлечения на государственную службу квалифицированных кадров, повышения их потенциала, воспитания их самоотверженными, патриотичными и конкурентоспособными кадрами. Как отмечает Президент страны, для того, чтобы идея «во имя достоинства человека» нашла свое отражение в повседневной жизни нашего народа, безусловно, государственные органы должны быть укомплектованы компетентными, квалифицированными и самоотверженными кадрами.

С. Данияров,

руководитель Каракалпакского республиканского филиала

Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

УзА