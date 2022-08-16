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Общество

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ

Согласно техническим условиям договора «Переработка в качестве полусмягченной воды при очистке технологических вод, выбрасываемых в виде жидких выбросов в процессе производства кальцинированной соды», подписанного 12 апреля 2022 года между совместным предприятием ООО “Кунгирот сода заводи” Республики Каракалпакстан и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека, на кафедре общей и нефтегазовой химии химического факультета университета разработана установка технологической очистки воды.

3-4 августа эта установка была испытана специалистами предприятия и на основе результатов испытания для практического внедрения проекта по переработке в качестве полусмягченной воды при очистке технологических вод, выбрасываемых в виде жидких выбросов, на предприятии организована встреча с доцентом кафедры общей и нефтегазовой химии химического факультета университета Орифжоном Кодировым.

Цель проекта «Переработка в качестве полусмягченной воды при очистке технологических вод, выбрасываемых в виде жидких выбросов в процессе производства кальцинированной соды» — сокращение объема жидких выбросов в производстве, экономия энергоресурсов и сохранение экологического баланса.

Д.Абибуллаев, УзА