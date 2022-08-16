"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ С ИГР ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ На V Играх исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конья, в составе сборной Узбекистана с успехом выступают и представители нашей республики. Так, по греко-римской борьбе в весе 87 килограммов Жалгасбай Бердимуратов уверенно завоевал золотую медаль. Шахзада Ибрагимова и Наргиза Джуманиязова вместе с подругами по сборной команде страны Нилуфар Аъзамовой, Мумтозабону Исхокзода и Марией Пак стали лучшими по художественной гимнастике. А.Оразов, корреспондент ККИА. Сәне: 16.08.2022 05:36:08 4 мәрте оқылды