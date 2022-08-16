Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:14:56, 16.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ С ИГР ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

На V Играх исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конья, в составе сборной Узбекистана с успехом выступают и представители нашей республики.

Так, по греко-римской борьбе в весе 87 килограммов Жалгасбай Бердимуратов уверенно завоевал золотую медаль. Шахзада Ибрагимова и Наргиза Джуманиязова вместе с подругами по сборной команде страны Нилуфар Аъзамовой, Мумтозабону Исхокзода и Марией Пак стали лучшими по художественной гимнастике.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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