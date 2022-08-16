РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ С ИГР ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
На V Играх исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конья, в составе сборной Узбекистана с успехом выступают и представители нашей республики.
Так, по греко-римской борьбе в весе 87 килограммов Жалгасбай Бердимуратов уверенно завоевал золотую медаль. Шахзада Ибрагимова и Наргиза Джуманиязова вместе с подругами по сборной команде страны Нилуфар Аъзамовой, Мумтозабону Исхокзода и Марией Пак стали лучшими по художественной гимнастике.
А.Оразов,
корреспондент ККИА.