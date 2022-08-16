Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:14:49, 16.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пресс-конференции

НОВШЕСТВА  В СФЕРЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

На днях в преобразованном Национальном учебном центре для обучения учителей новым методикам Республики Каракалпакстан (ранее — РИПКиПК)  состоялась пресс-конференция на тему «Заведение, идущее в ногу с реформами», посвященная  итогам полугодовой работы, подготовке на 2022-2023 учебный год, а также  внедряемым новшествам в сфере. 

В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав центра и представители СМИ.

На пресс-конференции со вступительным словом выступили директор центра Бекмурза Диланов и заместитель директора по учебной и научной работе Искендер Пирниязов, которые подробно рассказали присутствующим о деятельности Национального учебного центра для обучения учителей новым методикам, педагогических достижениях, изменениях, произошедших  в данной сфере за последнее время.

Данный центр обозначил цели и задачи на 2022-2023 учебный год: усовершенствование работы педагогического центра, повышение научного потенциала и качества образования. 

— Если руководители, учителя будут работать в духе Нового Узбекистана, то мы сможем вырастить наших детей в соответствии с требованиями времени. Наш народ доверяет нам самое дорогое — детей. Это очень большая ответственность. Если мы реформируем школу, осознавая это, то создадим фундамент для будущего, — сказал Президент Узбе­кистана Ш.Мирзиёев на видеоселекторном совещании по анализу эффективности реформ в сфере народного образования 5 апреля нынешнего года. Поэтому  переподготовка педагогов  на основе новой методики — требование   сегодняшнего дня.

Учителя Каракалпакстана, а их число в настоящее время составляет 37 тысяч, которые воспитывают наших детей, повышают здесь квалификацию и педагогический потенциал. С нового учебного года планируется проводить занятия в дистанционном режиме. Если раньше учителя проходили обучение в течение месяца, то сейчас этот срок сокращен на неделю. За этот короткий срок они обучаются 36 часа. За год проходят квалификацию 28 тысяч учителей. А тем учителям, чьи ученики стали победителями предметных олимпиад и имеющим другие преимущества, не обязательно проходить обучение в центре.

Еще одно новшество — если раньше  учителя проходили переподготовку каждые 5 лет, то теперь они обучаются здесь по новым педагогическим методикам каждый год. Потому что в век информационных технологий мир меняется постоянно.

В настоящее время в Национальном центре  действует 6 кафедр. 12 профессоров и преподавателей сейчас продолжают заниматься научными работами, статьи 3 независимых соискателей опубликованы в журнале «Бюллетень Высшей аттестационной комиссии».

На пресс-конференции представителей СМИ интересовали вопросы  эффективности деятельности центра и мониторинга по определению степени усвоения учителями.

Представители профессорско-преподавательского состава Национального учебного центра для обучения педагогов новым методикам ответили на многочисленные  вопросы журналистов.

Х.Халилаева.

Фото М.Хабибуллаева.

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