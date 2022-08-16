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Пресс-конференции

НОВШЕСТВА В СФЕРЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

На днях в преобразованном Национальном учебном центре для обучения учителей новым методикам Республики Каракалпакстан (ранее — РИПКиПК) состоялась пресс-конференция на тему «Заведение, идущее в ногу с реформами», посвященная итогам полугодовой работы, подготовке на 2022-2023 учебный год, а также внедряемым новшествам в сфере.

В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав центра и представители СМИ.

На пресс-конференции со вступительным словом выступили директор центра Бекмурза Диланов и заместитель директора по учебной и научной работе Искендер Пирниязов, которые подробно рассказали присутствующим о деятельности Национального учебного центра для обучения учителей новым методикам, педагогических достижениях, изменениях, произошедших в данной сфере за последнее время.

Данный центр обозначил цели и задачи на 2022-2023 учебный год: усовершенствование работы педагогического центра, повышение научного потенциала и качества образования.

— Если руководители, учителя будут работать в духе Нового Узбекистана, то мы сможем вырастить наших детей в соответствии с требованиями времени. Наш народ доверяет нам самое дорогое — детей. Это очень большая ответственность. Если мы реформируем школу, осознавая это, то создадим фундамент для будущего, — сказал Президент Узбе­кистана Ш.Мирзиёев на видеоселекторном совещании по анализу эффективности реформ в сфере народного образования 5 апреля нынешнего года. Поэтому переподготовка педагогов на основе новой методики — требование сегодняшнего дня.

Учителя Каракалпакстана, а их число в настоящее время составляет 37 тысяч, которые воспитывают наших детей, повышают здесь квалификацию и педагогический потенциал. С нового учебного года планируется проводить занятия в дистанционном режиме. Если раньше учителя проходили обучение в течение месяца, то сейчас этот срок сокращен на неделю. За этот короткий срок они обучаются 36 часа. За год проходят квалификацию 28 тысяч учителей. А тем учителям, чьи ученики стали победителями предметных олимпиад и имеющим другие преимущества, не обязательно проходить обучение в центре.

Еще одно новшество — если раньше учителя проходили переподготовку каждые 5 лет, то теперь они обучаются здесь по новым педагогическим методикам каждый год. Потому что в век информационных технологий мир меняется постоянно.

В настоящее время в Национальном центре действует 6 кафедр. 12 профессоров и преподавателей сейчас продолжают заниматься научными работами, статьи 3 независимых соискателей опубликованы в журнале «Бюллетень Высшей аттестационной комиссии».

На пресс-конференции представителей СМИ интересовали вопросы эффективности деятельности центра и мониторинга по определению степени усвоения учителями.

Представители профессорско-преподавательского состава Национального учебного центра для обучения педагогов новым методикам ответили на многочисленные вопросы журналистов.

Х.Халилаева.

Фото М.Хабибуллаева.