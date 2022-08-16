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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

13 августа этого года состоялась тридцать третья сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В сессии приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакс­тан, хакимы города и районов, представители средств массовой информации.

Работу сессии вел Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов.

Депутаты избрали Секретариат и утвердили повестку дня сессии.

Первым на сессии был рассмотрен вопрос «О проекте Закона Республики Каракалпакстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Каракалпакстан».

По данному вопросу выступил член Комитета по законодательству, судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Х.Ешимбетов.

Проектом предлагается внесение изменений и дополнений в пять законодательных актов, в частности, «О статусе депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан», «О Регламенте Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан», «О парламентском контроле», «О Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан», «Об отзыве депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, районного, городского Кенесов народных депутатов».

По проекту Закона депутаты приняли соответствующее постановление.

По следующему вопросу повестки дня — «Об отчете Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по исполнению задач, предусмотренных Указом Президента Республики Узбекистан УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» с докладом выступил Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Как отметил глава правительства, во исполнение данного Указа было принято постановление Совета Ми­нистров Республики Каракалпакстан от 9 февраля текущего года, согласно которому были утверждены пять направлений, сорок целей и территориальная программа, состоящая из 107 пунктов.

За первое полугодие текущего года рост валового регионального продукта составил 103,5 процента, в том числе промышленный рост — 100,5 процента, показатель роста в сельском хозяйстве составил 103,3 процента, в строительстве — 105,6 процента, в сфере услуг — 116,2 процента.

В результате принятия конкретных мер по успешной реализации региональной программы, к концу года вышеуказанные показатели ожидаются на уровне 106,1 процента, 105,4 процента, 103,1 процента, 108 процентов, 151 процент, соответственно. Рост инвестиций составит 102,4 процента.

По отчету принято соответс­твующее постановление.

А также на сессии заслушаны отчеты начальника Каракалпакского республиканского управления Бюро принудительного исполнения об итогах деятельности за первое полугодие, министра внутренних дел республики — о предупреждении и профилактике правонарушений, информация министра юстиции Республики Каракалпакстан о состоянии правоприменительной практики и нормотворческой работе на местах.

По этим вопросам депутаты приняли постановления, а также утвердили постановления Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, принятые в период между сессиями.

На этом тридцать третья сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан завершила свою работу.

ККИА