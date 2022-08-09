"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ МУЗЕЯ

4 августа сего года в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан открылась выставка под названием «Память о воде» и организованы другие мероприятия, посвященные дню рождения основателя и первого руководителя музея Игоря Витальевича Савицкого.

На церемонии открытия было отмечено, что тема выставки связана с воспоминаниями человека о живительной влаге — воде. Известно, что в ходе организации прежних выставок коллектив музея не раз обращался к теме проблемыАральской катастрофы.

В этот раз выставка расскажет о некогда бурной, полноводной Амударье, большом, прекрасном Арале, запечатленных в работах известных художников и заставит задуматься, насколько ценна и дорога вода. На выставке представлены работы восьми художников, в которых иллюстрированы не только сам «водный» мир, но и трудовые будни неотъемлемых составляющих данного мира — рыбаков, матросов, работников рыбных заводов.

Вглядываясь в картины, человек живо ощущает реальность того времени, к примеру, бескрайность и мощь моря как олицетворение огромного богатства, а также, сложность, в то же время, привлекательность передаваемого из поколения в поколение рыбацкого промысла.

К середине прошлого века прибрежный Муйнак по праву считался «центром переработки рыбы». Амударья служила связывающей нитью юга и севера Каракалпакстана. Люди старались селиться поближе к воде. Море им казалось нечто величественным, вечным, устоявшимся и они даже представить себе не могли, что уже в ближайшем будущем это великолепие исчезнет...

В течение дня зрителям были продемонстрированы документальные фильмы «Каким был Арал», «Арал, море синее», «Там, где кончается Амударья», «Аралкум», прошла встреча с создателями и актерами художественного фильма «Тенгиз».

В завершение меро­приятия художникам вручены авторские экземпляры альбома-каталога «Мой родной край, мой Каракалпакстан».

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.