ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ГРАЖДАНАМ
В Караузякском районе проводится определенная работа по обеспечению занятости безработной молодежи, созданию для них условий для занятия предпринимательством.
В частности, за минувший период текущего года 35 жителей схода граждан «Ата макан» получили почти 690 миллионов сумов льготных кредитов на организацию собственного дела.
Один из них, Руслан Абдиганиев, вышел к помощнику хакима района с предложением об организации цеха по изготовлению брусчатки, которое было поддержано.
Выданные районным филиалом Народного банка 32 миллиона сумов кредитных ресурсов позволили запустить деятельность вышеупомянутого цеха.
— В результате вступления в строй нового цеха трудоустроил троих молодых людей, продукцию реализуем населению по доступным ценам, — говорит Р.Абдиганиев. — Выражаю глубокую признательность хакимияту Караузякского района за практическую поддержку моей инициативы. Будем стремиться расширять производство...
ККИА