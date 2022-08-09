"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ГРАЖДАНАМ

В Караузякском районе проводится определенная работа по обеспечению занятости безработной молодежи, созданию для них условий для занятия предпринимательством.

В частности, за минувший период текущего года 35 жителей схода граждан «Ата макан» получили почти 690 миллионов сумов льготных кредитов на организацию собственного дела.

Один из них, Руслан Абдиганиев, вышел к помощнику хакима района с предложением об организации цеха по изготовлению брусчатки, которое было поддержано.

Выданные районным филиалом Народного банка 32 миллиона сумов кредитных ресурсов позволили запустить деятельность вышеупомянутого цеха.

— В результате вступления в строй нового цеха трудоустроил троих молодых людей, продукцию реализуем населению по доступным ценам, — говорит Р.Абдиганиев. — Выражаю глубокую признательность хакимияту Караузякского района за практическую поддержку моей инициативы. Будем стремиться расширять производство...

ККИА