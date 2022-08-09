"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Узбекистан — наш общий дом

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ

В рамках недавно завершившегося Фестиваля дружбы, организованном Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, прошел творческий конкурс видеороликов «Дуст­лик».

Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучший ролик, воспевающий дружбу» и «Лучшие передача, репортаж, фильм, отразившие межнациональное согласие».

Участвовавший в конкурсе со своим роликом «Древо дружбы» медиа-специалист Казията мусульман Каракалпакстана Нурмухаммед Жумагулов стал победителем и удостоился денежного вознаграждения в размере 10 миллионов сумов.

ККИА