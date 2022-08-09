"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Образование ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ Сегодня Министерством народного образования Республики Каракалпакстан и Национальным учебным центром для обучения педагогов новым методикам ведется активная работа по внедрению передовых педагогических технологий в систему народного образования. В частности, профессорско-преподавательским коллективом Центра регулярно организовываются учебные семинары среди учителей с целью содействия внедрения в систему образования инновационных методов, STEAM и других международных программ. На днях подобный семинар был проведен с участием учителей военно-академического лицея Министерства внутренних дел Республики Узбекистан «Темурбеклар мактаби». На нем с содержательными лекциями выступили заведующий отделом организации непрерывного профессионального образования Национального учебного центра Каракалпакстана Б.Худайбергенов, базовый докторант Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза К.Турманов, старший преподаватель кафедры методики преподавания точных и естественных наук На­ционального учебного центра С.Утепов. Семинар прошел в атмосфере оживленного обмена мнениями. ККИА Сәне: 09.08.2022 05:46:55 2 мәрте оқылды