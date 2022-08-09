ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ
Сегодня Министерством народного образования Республики Каракалпакстан и Национальным учебным центром для обучения педагогов новым методикам ведется активная работа по внедрению передовых педагогических технологий в систему народного образования.
В частности, профессорско-преподавательским коллективом Центра регулярно организовываются учебные семинары среди учителей с целью содействия внедрения в систему образования инновационных методов, STEAM и других международных программ.
На днях подобный семинар был проведен с участием учителей военно-академического лицея Министерства внутренних дел Республики Узбекистан «Темурбеклар мактаби».
На нем с содержательными лекциями выступили заведующий отделом организации непрерывного профессионального образования Национального учебного центра Каракалпакстана Б.Худайбергенов, базовый докторант Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза К.Турманов, старший преподаватель кафедры методики преподавания точных и естественных наук Национального учебного центра С.Утепов.
Семинар прошел в атмосфере оживленного обмена мнениями.
ККИА