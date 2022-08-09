Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:08:58, 09.08.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

Сегодня Министерством народного образования Республики Каракалпакстан и Национальным учебным центром для обучения педагогов новым методикам ведется активная работа по внедрению передовых педагогических технологий в систему народного образования.

В частности, профессорско-преподавательским коллективом Центра регулярно организовываются учебные семинары среди учителей с целью содействия внедрения в систему образования инновационных методов, STEAM и других международных программ.

На днях подобный семинар был проведен с участием учителей военно-академического лицея Министерства внутренних дел Республики Узбекистан «Темурбеклар мактаби».

На нем с содержательными лекциями выступили заведующий отделом организации непрерывного профессионального образования Национального учебного центра Каракалпакстана Б.Худайбергенов, базовый докторант Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза К.Турманов, старший преподаватель кафедры методики преподавания точных и естественных наук На­ционального учебного центра С.Утепов.

Семинар прошел в атмосфере оживленного обмена мнениями.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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