ПООЩРЕНЫ НАСТАВНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД
Как известно, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №562 от 9 сентября 2021 года «О совершенствовании системы проведения предметных олимпиад среди одаренных школьников и внедрении системы определения лучшей школы по обучению иностранным языкам» была введена новая система поощрения победителей предметных олимпиад.
Во исполнение данного постановления недавно под председательством министра народного образования Республики Узбекистан Б.Саидова посредством платформы ZOOM организована церемония награждения учителей победителей предметных олимпиад.
В Республике Каракалпакстан, в г.Ташкенте и областях церемонию наблюдали в оборудованных студиях.
На мероприятии заместитель министра народного образования Республики Узбекистан В.Раджапов и первый заместитель министра народного образования Каракалпакстана А.Райимов провели беседу с педагогами и вручили им ваучеры, где указаны размеры денежных премий.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 мая минувшего года «О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров» установлено, что учителя победителей республиканского этапа основных олимпиад награждаются единовременной денежной премией в следующих размерах базовой расчетной величины за: 1-место — 50-кратном размере, 2-место — в 35-кратном размере, 3-место — в 30-кратном размере.
ККИА