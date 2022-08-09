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Образование

ПООЩРЕНЫ НАСТАВНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД

Как известно, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №562 от 9 сентября 2021 года «О совершенствовании системы проведения предметных олимпиад среди одаренных школьников и внедрении системы определения лучшей школы по обучению иностранным языкам» была введена новая система поощрения победителей предметных олимпиад.

Во исполнение данного постановления недавно под председательством минис­тра народного образования Республики Узбекистан Б.Саидова посредством платформы ZOOM организована церемония награждения учителей победителей предметных олимпиад.

В Республике Каракалпакстан, в г.Ташкенте и областях церемонию наблюдали в оборудованных студиях.

На мероприятии заместитель министра народного образования Республики Узбекистан В.Раджапов и первый заместитель министра народного образования Каракалпакстана А.Райимов провели беседу с педагогами и вручили им ваучеры, где указаны размеры денежных премий.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 3 мая минувшего года «О мерах по организации непрерывной системы выявления одаренной молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров» установлено, что учителя победителей республиканского этапа основных олимпиад награждаются единовременной денежной премией в следующих размерах базовой расчетной величины за: 1-место — 50-кратном размере, 2-место — в 35-кратном размере, 3-место — в 30-кратном размере.

ККИА