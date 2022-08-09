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Государственная молодежная политика — в действии

МОЛОДЕЖИ ВРУЧЕНЫ ВАУЧЕРЫ

В городе Нукусе 383 трем молодым людям из числа включенных в «молодежную тетрадь», вручены ваучеры на субсидии для покрытия расходов на подготовительные курсы водителей автотранспортных средств и оплаты прохождения службы в мобилизационном призывном резерве.

На мероприятии, состоявшемся в нукусском Дворце искусств, выступил директор Агентства по делам молодежи Узбекистана А.Садуллаев.

Он отметил, что вопросы реальной поддержки молодого поколения находятся в числе главных приоритетов государственной политики. Ежегодно 30 июня широко и торжественно отмечается как День молодежи.

В Республике Каракал­пакстан в решении социально-экономических проблем, изучении и реализации их предложений и запросов, накоплен определенный опыт, в частности, «опыт города Нукуса».

Образованная рабочая группа была прикреплена к четырем секторам столицы республики. Совместно с махаллинскими лидерами молодежи члены группы совершили подомовой обход в 64 сходах граждан. В результате удалось сформировать баланс из почти 75 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Создана электронная платформа «молодежной тетради», включающая в себя 19 различных видов помощи и охватывающая 4 тысячи 820 юношей и девушек. Среди них такие меры, как единовременная материальная помощь, обеспечение школьной формой и учебными принадлежностями, оплата за обучение на платно-контрактной основе, предоставление средств труда для обеспечения самозанятости, покрытие расходов на подготовительные курсы водителей автотранспортных средств и прохождение службы в мобилизационном призывном резерве, лечение и обеспечение различными медицинскими средствами.. Выявлена потребность в более чем 27 миллиардов сумов для решения социально-экономических проблем вышеназванного количества молодых людей и около 2,5 миллиарда сумов льготных кредитных ресурсах.

В ходе мероприятия заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан А.Данияров, командующий Северо-Западным военным округом, полковник Ф.Шерматов, заместитель директора Агентства по делам молодежи Узбекистана Ф.Аблаяров, хаким города Нукуса У.Панаев, начальник Каракалпакского республиканского управления Агентства по делам молодежи Р.Максетбаев торжественно вручили молодежи ваучеры.

Ряд получателей ваучеров и их родители выразили глубокую благодарность главе государства за проявляемую заботу и внимание.

Во второй половине дня были организованы экскурсии в подразделения Северо-Западного военного округа и места учебных курсов по подготовке водителей.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.