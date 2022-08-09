"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Жители Нукуса с удовлетворением и гордостью замечают, как их родной город с каждым годом хорошеет и расширяется, пополняется новыми улицами и проспектами.

Буквально до недавнего времени расположенный к югу от столицы республики пригород Коскуль и территория вокруг обводной дороги представляли собой набор внеплановых и беспорядочных застроек, без обозначения улиц.

За небольшой отрезок времени здесь появились населенные пункты Коскуль-3, Коскуль-4, количество жителей стремительно росло. Соответственно возникла потребность в ускоренном развитии дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры.

Таким образом, в 2016 году на территории Коскуль-4 и примыкающей к ней 600 гектаров площади был образован махал­линский сход граждан «Жана базар» с дислокацией 50 улиц.

В настоящее время в сходе граждан проживают более 10 тысяч человек, причем около 60 процентов из них составляет молодежь в возрасте до 30 лет. Здесь также имеются 75 семей, потерявших кормильца и 57 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 483 семей относятся к категории малообеспеченных, 45 многодетных семей. Около 400 человек не имеют работы.

Как известно, в ходе своей поездки в Каракалпакстан в феврале текущего года Президент страны Ш.Мирзиёев поставил ряд ключевых задач по социально-экономическому развитию республики, основанных на принципе «За честь и достоинство человека». Глава государства непосредственно посетил ряд сходов граждан, ознакомился с состоянием мер по благоустройству территорий.

По инициативе Президента, на примере созидательной работы в махаллинском сходе граждан «Шымбай гузары», было отобрано семь сходов граждан с тяжелыми условиями (Коскуль, Кум аул, Боз аул, Кызыл кум, Кутлы макан, Телеорай и Жеке терек), на территориях которой к 1 сентября сего года было намечено вести строительство и реконструкцию объектов, ремонт внутренних дорог, обустройство тротуаров, установку приборов ночного освещения, прокладку сетей газо,- водоснабжения, канализации, обеспечить занятости жителей и таким образом вывести эти населенные пункты в разряд благоустроенных.

В настоящее время еще в 8 махаллинских сходах граждан тяжелыми условиями, куда вошел и МСГ «Жана базар», идет аналогичная работа.

Возвращаясь к сходу граждан «Жана базар», следует отметить, что во время вышеупомянутой поездки глава государства побывал здесь и ознакомился с деятельностью предприятия по изготовлению пластиковых дверей и рам.

Для запуска проекта «Бокспарк» на территории МСГ «Жана базар» произведен отвод земель.

Сегодня «Жана базар» стал площадкой созидательной работы. В данный процесс подключились соответствующие министерства и предприятия, не остались в стороне и представители командования Северо-Западного военного округа, выделившие на благоустройство несколько сот бойцов.

— Благоустраивая территорию, мы одновременно охватываем 4-5 улиц, — сказал подполковник Х.Азимов. — За десять дней очистили территорию длиной 1,5 километра, совместно с работниками городского департамента благоустройства вывезли несколько тонн отходов.

Активно вовлечены и сами жители МСГ.

— Здесь я живу пятый год. У меня растет сын, моя семья отнесена к категории потерявшей кормильца. Из-за отсутствия работы решением руководства схода граждан создана бригада из 25 женщин, благодаря чему мы обеспечены сезонной работой.- рассказывает жительница схода Г.Умирзакова.

— В настоящий момент 936 человек из числа жителей МСГ «Жана базар» трудятся в государственных предприятиях и учреждениях, — сказал директор Нукусского городского центра содействия занятости Н.Мадаминов. — 47 граждан заняты предпринимательской деятельностью, еще 66 — на сезонных работах.

— Наш населенный пункт буквально хорошеет на глазах, — с радостью говорит жительница МСГ Д.Аллакулова. — Улицы принимают надлежащий вид, укладывается асфальтовое покрытие. Идет массовая побелка, при необходимости, штукатурка стен наших домов. Устанавливаются электрические столбы, протягиваются линии электропередач, связи...

На территории работает махаллинский врачебный пункт. Здесь функционируют аппараты УЗИ, ЭКГ, лаборатории...

— В день принимаем более 100 граждан, — сказала участковый врач семейной поликлиники №2 А.Мамбетназарова. — Медицинское обследование населения проводят опытные врачи-невропатологи, окулисты, хирурги, кардиологи, терапевты, ЛОР-врачи.

Вместе с тем, следует сказать, что степень использования приусадебных земель далека от желаемого. Только небольшая часть семей плодотворно пользуются приусадебными участками. Есть другие недостатки.

Но процесс превращения махаллинского схода граждан «Жана базар» в благополучную, благоустроенную территорию развернут широко. И совсем скоро мы можем быть свидетелями рождения красавицы-махалли, первоначально возникшей на пустынной окраине города.

А.Жиемуратов,

ККИА.