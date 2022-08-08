"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Чем заняты школьники во время летних каникул? Ответы могут быть разными. Кто-то предпочитает остаться дома, чтобы провести время в центрах отдыха, другие гостят у дедушки с бабушкой, а некоторые планируют именно летом освоить навыки шитья, вязания, изучать иностранные языки, компьютерную грамотность и многие другие направления.

Детская школа «Баркамол авлод» города Нукуса работает не только в летние месяцы, но и круглый год. Родители хотят, чтобы дети проводили здесь свободное время содержательно и с пользой. Поэтому они приводят их в разные кружки и спортивные секции.

В настоящее время в школе по 7 направлениям обучаются 1015 учащихся общеобразовательных школ города Нукуса. Они осваивают здесь знания по таким направлениям, как культура и искусство, техническое конструирование и моделирование, спорт, ремесленничество и рукоделие, туризм и экология, подготовительные курсы в вуз и в школу, иностранные языки. Им преподают 28 опытных наставников.

«Баркамол авлодовцы», в свою очередь, стараются использовать свои знания в различных конкурсах и соревнованиях, чтобы стать победителями.

— Мы гордимся нашими воспитанниками, которые оправдывают доверие педагогов, — говорит специалист отдела по внедрению инновационных технологий и по работе с одаренной молодежью Гульбахар Хакимова. — Например, учащаяся кружка ментальной арифметики Н.Холбозорова в начале этого года завоевала диплом II степени на открытой олимпиаде по ментальной арифметике. В феврале нынешнего года на соревнованиях по шахматам, проходивших в Академии шахмат в Ташкенте, Ф.Ганиева завоевала диплом I степени, в том же соревновании С.Базарбаев получил дипломы II и III степени. Учащиеся кружка культуры и искусства Д.Махсетбаева, С.Менглимуратов, Д.Артыкбаева, Г.Махсетбаева и учащаяся кружка кройки и шитья А. Пийшенбаева принимали активное участие в молодежном фестивале «BOZATAWFEST», проходившем в рамках олимпиады пяти инициатив.

Мы также гордимся успехами других наших ребят. В апреле учащиеся кружка «Молодой эколог» Р.Аяпбергенов, английского кружка — Ш.Турдымуратова, И.Бабаназарова, У.Ибадуллаева и Ш. Бердиярова, приняв участие в международном онлайн- фестивале «Юрий Гагарин», получили сертификаты за написание космик-диктантов. С.Базарбаев завоевал диплом I степени на соревнованиях по шахматам, проходивших в городе Ташкенте в школе шахмат «Sport-Friendship-Victory» с 12 по 15 мая нынешнего года.

Таких одаренных детей у нас очень много. Их имена можно долго перечислять.

Двери Детской школы «Баркамол авлод» всегда открыты для тех, кто хочет весело и содержательно провести свой досуг.

Х.Халилаева