"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА

Недавно состоялось очередное заседание Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан.

На мероприятии было заявлено, что в целях поддержки деятельности пяти национально-культурных центров, осуществляющих деятельность в республике, постановлением Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан вышеупомянутому Общественному фонду выделено 240 миллионов сумов. Из этих финансовых средств Русскому культурному центру будет отчислено 40 миллионов, Украинскому национально-культурному центру — 40 миллионов, Казахскому национально-культурному центру и его Кунградскому отделению – 80 миллионов, Ассоциации корейцев — 40 миллионов и Туркменскому национально-культурному центру — 40 миллионов сумов субсидий.

Также на заседании вручены гранты ассоциации инвалидов от производства и заболеваний на проект «Рациональное использование подземных вод», Караузякскому районному отделению Общества Красного полумесяца на проект «Каждый ветеран — наставник молодежи», Кегейлийскому районному совету Либерально-демократической партии Узбекистана на проект «Путешествуй по Узбекистану!», редакции газеты «Каракалпакстан маденияты» на проект «Талант, вышедший из махалли», махаллинскому сходу граждан «Наупир» города Нукуса на проект «Мы – против коррупции!», признанным победителями второго и третьего этапов конкурсов на соискание государственных грантов.

ККИА