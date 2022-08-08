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АКТАМ ХАИТОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Каракалпакским республиканским советом УзЛиДеП в Нукусском филиале Государственного института искусств и культуры Узбекистана был организован «круглый стол» с участием преподавателей, студентов и активистов партии.

Выступившие на нем заместитель Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета Политического Совета УзЛиДеП А.Хаитов и министр по поддержке махалли и старшего поколения Республики Каракалпакстан С.Турманов разъяснили собравшимся суть и содержание указов и постановлений, принимаемых в нашей стране, которые направлены на осуществление коренных реформ в каждой сфере.

На собрании особо отмечалось, что поправки, вносимые в проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» и направленные на обновление нашего Основного Закона в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, связаны с закреплением на конституционном уровне таких вопросов, как организация качественной и квалифицированной медицинской помощи, развитие образования, гарантирование неприкосновенности частной собственности, укрепление статуса институтов гражданского общества и обеспечение экологической защиты.

Кроме того, отмечалось, что при принятии законов в Законодательной палате усилилась роль политических партий, сформирована практика предварительных обсуждений законопроектов в партийных фракциях и заслушивания мнений их членов при обсуждении проектов законодательных актов.

В ходе мероприятия участники получили ответы на все интересующие их вопросы.

Д.Абибуллаев,

УзА.