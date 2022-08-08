"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Диалог с народом

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ В НУКУСЕ

Под руководством первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан У.Мухаммадиева в детском центре отдыха «Истиклол» столицы республики организованы выездные приемы граждан для решения их социальных и экономических проблем.

Сюда приехали не только жители Нукуса, но районов, для которых были созданы условия по оперативному рассмотрению обращений. И подавляющее большинство вопросов решены на месте, а те, которые требуют определенного времени, взяты на контроль соответствующими инстанциями.

Вопросы экологии находятся в числе злободневных. Не удивительно, что в адрес Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды поступило 12 обращений. Поднимаемые гражданами проблемы успешно находили свое решение.

... Саламат Есимбетов из Кегейлийского района просил содействия в экспорте корня солодки и соответствующим специалистам поручено оказать практическую помощь.

— Такие выездные приемы очень удобны и приемлемы для населения, — не скрывает удовлетворения житель Нукуса Ислам Даулетмуратов. — Давно думал над организацией точки сферы услуг на одной из остановок. Со своим вопросом я обратился к специалистам главного управления по эксплуатации автомобильных дорог, который был поддержан ими. После оперативного рассмотрения я получу официальный ответ.

В ходе приема поступили многочисленные обращения касательно сфер образования, в том числе дошкольного, здравоохранения, коммунального обслуживания, правовой практики, деятельности Министерства по поддержке махалли и старшего поколения.

В этот же день Центром государственных услуг гражданам оказаны выездные услуги.

ККИА