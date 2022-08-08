"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«ВЕТЕРАНАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!»

Под таким девизом 2 августа этого года в одном из достопримечательных мест Нукуса прошла встреча, организованная Министерством по поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан, Жокаргы Кенесом и Советом Министром Республики Каракалпакстан.

На празднично оформленной площадке под живую музыку симфонического оркестра представители молодого поколения торжественно встретили ветеранов. Гости сначала осмотрели убранство юрт, установленных здесь национально-культурными центрами, изделия прикладного искусства.

Буквально на днях в нашей стране широко отметили праздник — День дружбы народов. В ознаменование праздника Указом Президента Республики Узбе­кистан за достойный вклад в укрепление в нашей стране межнационального согласия и дружбы, атмосферы толерантности, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, сохранение и развитие национальных культур, обычаев и традиций, группа активистов была награждена орденами и медалями. Среди них — отмеченный орденом «Дустлик» председатель сельского схода граждан «Куралпа» Караузякского района Жанабай Адильбаев.

Выступивший на меро­приятии министр по поддержке махалли и старшего поколения Республики Узбекистан, сенатор Т.Худайбергенов остановился на глубоком внимании, уделяемом главой государства Ш.Мирзиёевым вопросам всесторонней поддержки ветеранов и лиц почтенного возраста.

В частности, в нашей стране осуществляются широкомасштабные меры по созданию необходимых условий для активного участия граждан старшего поколения в общественно-политической жизни, обеспечении мира и согласия в махаллях, семьях, дальнейшему повышению их роли в воспитании молодого поколения в духе преданности к многовековым традициям и ценностям народа.

Решением Попечительского совета Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» группа ветеранов награждена нагрудным знаком «Мехнат фахрийси» различной степени. В ходе встречи нагрудные знаки вручены своим владельцам.

За богатым дастарханом состоялись оживленные беседы между представителями старшего и подрастающего поколений.

Гостям была представлена концертная программа мастеров искусств республики.

В мероприятии приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, глава правительства республики К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.