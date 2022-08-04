"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

С САБЛЕЙ — К ПОБЕДЕ

Обычно в жизни мы планируем свои дела, ставим перед собой цели и стремимся к тому, чтобы наши желания сбылись. А бывает и так, что человек случайно оказывается в той или иной незнакомой сфере, а потом этот незнакомый мир становится для него любимым. Именно так случилось и с Гулистан Пердебаевой.

11-летняя сестренка Гулистан — Айдаулет однажды решила заниматься фехтованием. И Гулистан водила ее на тренировки в спортивный комплекс, что в столичном поселке «Айдынжол». Но спустя несколько месяцев Айдаулет бросила занятия спортом, и полностью посвятила себя учебе в школе.

Провожая младшую сестренку в спортзал, Гулистан случайно «заболела» фехтованием. Конечно, она знала и другие виды спорта, но вот так, сражаться с соперником как в кино?! Вот так, четыре года назад ей открылся мир фехтования. Первым тренером стал Сардар Назарымбетов, который научил тринадцатилетнюю девочку держать саблю, приводить ее в действие и разным необходимым приемам, которые могут привести к победе над противником.

Сначала Гулистан приходилось нелегко, каждодневные тренировки, тяжелая сабля в руке, но азарт и тяга к успеху постепенно заставили ее забыть о трудностях. И это благодаря ее самому первому тренеру – Сардару Назарымбетову, который смог пробудить у свой воспитанницы особый интерес к фехтованию. Конечно, только одним интересом нельзя достичь высот в спорте. Гулистан старалась не пропускать тренировки, чтобы оправдать доверие своего тренера. И с каждым занятием ей удавалось освоить все больше приемов.

За короткий срок Гулистан стала победительницей различных соревнований, завоевала статус чемпиона Азии, Каракалпакстана и Узбекистана.

Гулистан Пердебаева стала гордостью Академического лицея города Нукуса. Она принимала активное участие в республиканских и международных соревнованиях по фехтованию. Да и результаты не заставили долго ждать. Юная спортсменка вошла в сборную команду Узбекистана. Самые запоминающиеся поединки состоялись в борьбе за честь своей страны, где Гулистан после победы и завоевания золота на Кубке Узбекистана, выступила в составе сборной в Египте на чемпионате мира среди подростков.

Нельзя здесь не упомянуть имена наших земляков, в честь спортивных достижений которых взвивается флаг нашей страны на многих престижных международных состязаниях: З.Дайыбекова, Н.Жаксыбаева, А.Жумамуратова, П.Генжебаев и Ш.Мамутов. А теперь этот список пополнила и Г.Пердебаева.

Победы заставили спортсменку еще больше работать над собой и идти прямо навстречу к успеху. В апреле нынешнего года в составе сборной команды Узбекистана она принимала участие в чемпионате мира, проходившем в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), а в мае участвовала еще в одном Кубке мира, проходившем в Тунисе.

Соперником юной фехтовальщицы Гулистан Пердебаевой на чемпионате Азии, проходившем в городе Ташкенте в феврале этого года, стала известная Зайнаб Дайыбекова. В результате со счетом 15:12 победу одержала Гулистан, завоевав золотую медаль чемпионата. На этом чемпионате Гулистан Пердебаева завоевала две золотые и одну серебряную медали.

— На каждом соревновании я чувствую ответственность перед своей Родиной, и стараюсь отдать все свои силы для победы, — говорит Г.Пердебаева. – Я выражаю благодарность своим тренерам – трехкратному олимпийскому чемпиону и призеру олимпиад Владимиру Наз­лымову и Мартину Камаджиеву, за то, что они верили в меня и вдохновили на победу.

На днях в жизни Гулистан произошло еще одно радостное событие: без сдачи вступительных испытаний она стала студенткой факультета физической культуры КГУ имени Бердаха. И теперь для нее откроется новый мир, который она украсит своими большими спортивными достижениями.

Х.Халилаева