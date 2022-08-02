"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ОЖИДАЕТСЯ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ

В 2022 году в республике прогнозируют собрать более 150 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. Для сведения, в прошлом, 2021 году было собрано около 90 тысяч тонн урожая ценной сельхозпродукции.

В счет урожая картофеля нынешнего года по республике выделено 10 с половиной тысяч гектаров земельных площадей.

С 2,3 тысячи гектаров фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия получат свыше 32 тысяч тонн картофеля. Еще в объеме почти 120 тысяч тонн будет собран с 8 тысячи гектаров дехканских хозяйств и приусадебных участков.

В этом году засажены такие сорта картофеля, как «гала», «потато», «аризона», «санта». Семена этих сортов картошки импортированы из России, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана за счет банковских кредитов.

— Весной текущего года из общего количества 6 тысяч тонн семенного картофеля, необходимого для посадки картофеля, было завезено и распределено по хозяйствам более 3 тысяч тонн, — рассказывает главный специалист Каракалпакского филиала Агентства по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Минсельхозе Республики Узбекистан Хамиджон Халимбетов. — В частности, со стороны нашего агентства Тахиаташскому району предоставлено 126 тонн семенного картофеля на общую сумму 801 млн. сумов.

Среди отличившихся фермерские хозяйства «Чорвадор», «Яшинабад Турткуль» и «Шамс Турткуль» Турткульского района, которые с гектара собрали по 140-160 центнеров картофеля.

В фермерском хозяйстве «Тохир оглу Богибек», расположенном в ССГ «Сарабий» Элликкалинского района, с 1,5 гектара собрали по 15-20 тонн. Таких же показателей достигли и в хозяйствах «Пахтачи Сухроби», «Сарабий Толчи» и «Эркин Мамбетов».

Фермерское хозяйство «Канлыкол Жайхун даласы» Канлыкульского района на 20 гектарах посадило сорта «гала», «санта». Ожидают получить хороший урожай картофеля. Но, по словам руководителя данного хозяйства, нынешнее маловодье несколько тормозит рост картофеля.

На сегодняшний день в целом собрано более 90 тысячи тонн картофеля.

Записала М.ТУРАЕВА