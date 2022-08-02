"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕСС МАСШТАБНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

Благодаря инициативе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева Муйнакский район в настоящее время переживает период масштабного обновления и модернизации.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О Программе комплексного социально-экономического развития Муйнакского района Республики Каракалпакстан» от 16 января 2019 года, в 2019-2021 годах за счет инвестиций в размере почти 177 миллиардов сумов запущено 78 проектов, за счет чего создано 451 новое рабочее место.

Большая работа осуществлена по развитию и совершенствованию инфраструктуры. Так, строительство и реконструкция коснулись шести объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей стоимостью 51,5 миллиарда сумов, четырех объектов электроснабжения на 9 с лишним миллиарда сумов, десяти объектов питьевого водоснабжения и канализации стоимостью около 37 миллиардов сумов, семнадцати объектов сфер дошкольного и общего образования на свыше 57 миллиардов сумов, девяти объектов здравоохранения на сумму 13,4 миллиарда сумов, шести объектов сферы культуры на 29 с половиной миллиардов сумов, четыре объекта детского спорта стоимостью 17 миллиардов сумов.

В результате в районном центре возведены и сданы в эксплуатацию инновационная школа, центр санитарно-эпидемиологического благополучия, детская школа музыки и искусства, Амфитеатр, спортивная школа, крытый бассейн, Молодежный центр, здание районного отдела культуры, футбольная площадка. Начал функционировать новый современный аэропорт.

А также построено двадцать многоквартирных жилых домов, уже обретших хозяев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.