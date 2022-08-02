"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

УКАЗ И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ

МПЗ И СЭЗ РЕАЛИЗУЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В нашей республике под организацию малых промышленных зон отведено около 215 гектаров земельных площадей, в том числе более 68 тысяч квадратных метров — под строительство в этих зонах зданий и сооружений.

Территории МПЗ разделены на 807 лотов, из них, 304 лота, или 37,6 %, выделено предпринимателям, 503 лота зарезервированы для последующих торгов.

За первое полугодие сего года обеспечен запуск 99 проектов общей стоимостью свыше 217 миллиардов сумов и совокупной производственной мощностью в 425 с лишним миллиардов сумов. В результате создано 2204 новых рабочих места. Если взять статьи финансирования, то почти 109 миллиардов сумов приходятся на собственные средства, 84 миллиарда сумов — банковские кредиты, 1 миллион долларов — на иностранные инвестиции и еще 1,6 миллиона долларов — на долю Фонда реконструкции и развития.

— В Тахиаташском районе ООО «Regionagroinvesteksport» осуществлен проект стоимостью 11,6 миллиарда сумов по выпуску более 33 тысяч тонн растительного масла в год, — говорит заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Каракалпакстан Н.Казакбаев. — Создано 92 новых рабочих места.

А в Шуманайском районе за счет запуска проекта по переработке корня лакрицы производственной мощностью тысяча тонн в год и стоимостью 10 миллиардов сумов создано еще 60 рабочих мест.

Этими предприятиями произведено промышленной продукции на 90 миллиардов сумов.

В настоящее время предусмотрено создать 708 новых рабочих мест путем реализации 28 проектов общей стоимостью без малого 150 миллиардов сумов.

ГУП «Дирекция свободной экономической зоны «Нукус» учреждена на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 4 сентября 2019 года. В целях развития СЭЗ здесь будет дан старт 7 проектам на более чем 57 миллионов долларов США. На сегодняшний день четыре из них реализовано и создано 500 новых рабочих мест. Остальные три проекта будут запущены до конца года. Благодаря реализованным проектам объемы производства продукции составили более 50 миллиардов сумов, экспорта — 1,3 миллиона долларов.

На сегодняшний день Административным советом специальных экономических зон и малых промышленных зон одобрен запуск в нашей республике трех проектов общей стоимостью приблизительно 40 миллионов долларов. С осуществлением данных проектов ожидаются создание 1726 новых рабочих мест, производство промышленной продукции на 288 миллиардов сумов и экспорт продукции на сумму 750 тысяч долларов.

ККИА