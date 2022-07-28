"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХИ БОКСЕРОВ

В середине июля в казахстанском городе Костанае прошел XXII международный турнир по боксу среди молодежи памяти Урала и Коргана Айтеновых.

На турнире боксеры сборной команды Узбекистана под руководством тренера Олима Мухаммедова завоевали 14 медалей. В успех команды внесли свою лепту и боксеры нашей республики Сухраб Аминов и Айназар Кенесбаев, удостоенные золотой и серебряной медалей.

В весовой категории 63,5 кг С.Аминов одолел всех соперников, а А.Кенесбаев в категории 92 кг лишь в финальной схватке уступил хозяину турнира.

Обоих спортсменов к турниру подготовил опытный тренер Рашид Сейтов.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.