"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ПАМЯТЬ О ВОДЕ

Для Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан 4 августа памятный день: музей отмечает день рождения его основателя — И.В.Савицкого. Значимость личности И.В.Савицкого для развития культуры республики велика.

Когда мы вспоминаем этого человека, мы говорим о крупнейшем в Узбекистане музее, об интереснейших коллекциях русского и узбекского изобразительного искусства начала ХХ века, о культуре Древнего Хорезма, а также о становлении и развитии станковой живописи Каракалпакстана. В этот день музеем готовятся праздничные мероприятия. О том, как музей планирует отметить эту дату, рассказывает директор ГМИ РК им.И.В.Савицкого Тигран Константинович МКРТЫЧЕВ:

— Говоря об Игоре Витальевиче Савицком, мы, конечно же, в первую очередь, вспоминаем его вклад в развитие культуры Каракалпакстана. Поэтому мероприятия в его день рождения — об этом крае. Ключевым мероприятием дня мы ставим открытие выставки «Память о воде».

На этот раз предлагаемая выставка посвящена не экологической катастрофе и её последствиям. Этой выставкой мы хотим напомнить нынешнему поколению, что же значили когда-то Аральское море и Амударья для людей, живущих вокруг «большой воды» более полувека назад. Это выставка о человеческой памяти о воде.

Десять художников разных поколений, разных стилистических направлений, разной известности, чьи произведения хранятся в Нукусском музее, своими работами напоминают нам об Арале, об Амударье; о людях, которые совсем недавно были тесно связаны с водой и были частью этого «водного» мира. Казалось, что вода будет всегда...

Про Амударью и Аральское море написаны сотни исследований, посвященных и историческим событиям, и экономическому потенциалу реки, и её значению в сельском хозяйстве региона. Однако для нас сейчас важнее образ, который запечатлели художники, видевшие реку большой. Смена дня и ночи, восходы и закаты, сильный ветер или мертвый штиль создавали каждый раз особый цвет коричневой воде Амударьи — от коричневато-золотистого до темно- серо-голубого. Большая вода переходила в огромное небо, отражавшееся в воде, то лунной дорожкой, то розовыми красками заката. Люди и различные суда были непременной частью речного пейзажа. Все это видим в работах У.Тансыкбаева, Ф.Мадгазина, К.Саипова, Р.Матевосяна и других художников.

Также в рамках праздничных мероприятий состоится встреча с представителями старшего поколения, жившими в Муйнаке, которые могут рассказать о былой красоте и богатстве Арала. Ведем переговоры с руководством киностудии «Каракалпакфильм» о показе каракалпакских ретроспективных фильмов о воде, в том числе и участвовавших в международных кинофестивалях. Мероприятия пройдут также с участием старейших художников Каракалпакстана. Будут и другие сюрпризы, поэтому всех приглашаем посетить в этот день наш музей и вспомнить Игоря Витальевича Савицкого.

Записала

И.ПЕТРУШИНА