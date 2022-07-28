"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Абитуриент-2022

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

В нашей республике продолжается прием документов абитуриентов. На основании Постановления Президента Республики Узбекистан «Об организации приема на учебу в государственные высшие образовательные заведения на 2022-2023 учебный год» от 15 июня 2022 года и Распоряжения Президента Республики Узбекистан «О параметрах государственного заказа по приему на учебу в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году» документы принимаются в режиме онлайн.

Они могут сдавать документы, зарегистрировавшись на официальном сайте государственных услуг my.gov.uz и с помощью веб-сайта Государственного центра тестирования my.dtm.uz.

Как известно, Каракалпакский государственный университет имени Бердаха входит в число финансово независимых высших учебных заведений Узбекистана. Поэтому с 2022-2023 учебного года университету дано право Совета координации вуза утверждать параметры (квоты) приема студентов на контрактной основе.

О том, какие изменения и дополнения вводятся в новом 2022-2023 учебном году в КГУ имени Бердаха, мы попросили рассказать руководителя приемной комиссии вуза Жумабека СЕЙПУЛЛАЕВА:

— В нынешнем году на очное отделение бакалавриата принимаются студенты по 69 специальностям, а на заочное — по 17. Стоит отметить, что в этом учебном году в нашем университете впервые внедряется дистанционное обучение по 5 направлениям бакалавриата: финансы, психология, юриспруденция и компьютерные науки и основы программирования. По направлениям обучения социальной деятельности планируется прием 5240 студентов.

Еще одна новость: в 2022-2023 учебном году впервые в истории вуза открывается Чимбайский факультет, то есть студенты будут обучаться в Чимбайском районе. Здесь они могут освоить специальности по направлениям: каракалпакский язык, английский язык, узбекский язык, финансы, психология и математика. На этот факультет планируется принять 200 студентов.

Что касается магистратуры, то планируется прием 648 выпускников бакалавриата по 52 специальностям. Стоит отметить, что от абитуриентов, сдающих документы в магистратуру по направлению филология, требуется сертификат С1, а от тех, кто поступает на нефилологические направления, требуются национальные или приравненные к международной степени сертификаты В2.

Документы принимаются до 27 июля, и если абитуриенты сдали документы в наш университет, но затем решили поменять вуз, они могут сделать это. При этом им не придется выплачивать еще раз установленную сумму в размере половины базовой расчетной суммы — 150 тысяч сумов, за участие в тестовых испытаниях. Абитуриенты с ограниченными возможностями, из малообеспеченных семей, имеющие группу инвалидности, не будут производить эту плату. Имеются также и другие льготы для этой категории граждан.

Возможность без тестовых испытаний поступить в наш вуз имеют лауреаты Государственной премии имени Зульфии, премии «Нихол», «Мард углон», дети военнослужащих, которые погибли при выполнении боевого задания или остались инвалидами, чемпионы Олимпиады, Параолимпиады, Азиатских игр и Параазиатских игр и международных соревнований, а также победители международных предметных олимпиад по математике, физике, химии, биологии и информатике.

Более подробную информацию абитуриенты могут получить с понедельника до субботы позвонив в Call Center университета.

Х.Халилаева