"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

От отсутствия надлежащей промывки полей в наибольшей степени страдает один из основных видов культуры республики — хлопчатник.

В минувшем сезоне с подобной проблемой столкнулись и работники общества с ограниченной ответственностью «Buston klaster» Элликка­­­лин­с­кого района. В текущем году они в порядке эксперимента засеяли хлопком 46,2 гектара с использованием водосберегающих технологий.

— Суть эксперимента состояла в посеве хлопчатника на промытых площадях, но результаты нас приятно удивили: получили полные всходы, а в вегетативный период не требовалось большого расхода воды, — делится опытом заведующий сектором водосбережения и развития цифровых технологий Министерства водного хозяйства Республики Каракал­пакстан Абу Кыдырбаев. — Ведь из прошлой практики нам известно, что при положенной двойной промывке на каждый гектар уходит не менее 5-6 тысяч кубических метров воды.

Из-за сложностей доступа к водным ресурсам, члены кластера внедрили метод капельного орошения. Подземные воды посредством артезианских колодцев накапливаются в специальном водоеме. Одновременно с задействованием агрегата по севу семян хлопчатника меж рядов размещаются плёнка и шланги для капельного орошения. Результаты показывают, несмотря на то, что промывки не произведены, развитие хлопчатника идет очень хорошо.

Экспериментом заинтересовались многие фермеры Элликкалы и соседних районов. В ходе подготовки данного материала мы побеседовали с рядом авторитетных специалистов, которые рассказали, что ввиду высокой засоленности воды в артезианских колодцах подавляющей части Приаралья, не представляется возможным орошение полей водой из этих скважин. Тем не менее, в отдельных местностях кропотливая работа, проведенная в тесном контакте с соответствующими специалистами, дает ощутимые результаты. Следует подчеркнуть, что помимо получения значительной экономии воды на промывке, плёнка удерживает влагу в почве, что дает дополнительный эффект.

Таким образом, элликкалинцы успешно изыскивают возможность получения высоких урожаев в условиях нехватки водных ресурсов.

Г.Атаджанов,

пресс-секретарь Ми­нистерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан.

ККИА.