"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Узбекистан — наш общий дом

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ

«Доктор, я вижу!» — эти слова заместитель главного врача Научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза многопрофильного центра Республики Каракалпакстан Марина Владимировна Ли слышит почти каждый день. Для пациентов, которым команда профессионалов возвращает радость видеть мир вокруг — врачи, самые настоящие маги, призванных творить чудеса.

Среди тех, кто обращается к волшебникам в белых халатах не только представители старшего поколения, чье зрение стало портиться в силу возрастных изменений. В кабинете врача и на операционном столе нередко оказываются и те, у кого впереди целая жизнь, но без помощи офтальмолога уже не обойтись.

Марина Владимировна выбрала сложную профессию, отлично понимая, что учиться, пополнять свои знания придется постоянно, ведь офтальмология одна из самых развивающихся отраслей медицины.

— Это еще и одна из немногих специальностей, сочетающая в себе хирургический и лечебный профиль. В вузе, где я училась, были прекрасные преподаватели, которые вели занятия по офтальмологии, — рассказывает она. — Мое желание «пойти в доктора» поддержали родители — папа Ли Владимир Александрович и мама Цой Алевтина Алексеевна. Ну и, конечно же, старшая сестра Клавдия, которая также выбрала медицину. Много лет она проработала врачом-гинекологом в поселке «Пристань» Ходжейлийского района.

Отец и мать М.Ли родились в Приморском крае, как и тысячи других коре-сарам, они попали в Узбекистан совсем детьми. Потому своей Родиной они считали землю, где выросли, встали на ноги, получили профессию, где появились на свет их сын и три дочери — Олег, Клавдия, Ирина и Марина.

В Ходжейлийском районе Каракалпакстана семью Ли знали как крепкую и счастливую, в которой чтят обычаи предков и всегда готовы первыми придти на помощь. Папа, до выхода на заслуженный отдых, работал главным бухгалтером автотранспортного предприятия №19, мама вела бухгалтерию одной из адвокатских контор. К счастью, родители успели увидеть свою младшую дочь доктором, после окончания Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института М.Ли приняли на работу по специальности в Нукусскую городскую поликлинику №2. Алевтины Алексеевны не стало в 2001 году, Владимир Александрович ушел из жизни 11 лет спустя, в 2012 году.

— Папа первое время очень переживал за меня, когда я говорила, что завтра предстоит операция. Он очень поддерживал меня, как и всех своих детей. Родители верили в нас, понимая, какая ответственность лежит на врачах, они говорили, что знания, честь и достоинство — главное в нашей профессии, — продолжает Марина Владимировна.

В столичной поликлинике доктор М.Ли проработала шесть лет, ей хотелось расти и двигаться вперед, пробовать силы в хирургии. В Республиканскую общественную глазную поликлинику она пришла в 2005 году, а спустя семь лет стала заместителем главного врача Научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза многопрофильного центра Республики Каракалпакстан. Позади 13 лет опыта, впереди новые знания, открытия, достижения. Вскоре в ее жизни произойдет важное событие.

— В 2014 году наше медицинское учреждение посетил менеджер Корейского фонда господин Ж. В. Сон. Гостя из Страны Утренней Свежести интересовали статистические данные офтальмопатологии нашего региона, — вспоминает М.Ли. — Я передала ему все необходимые документы. Встал вопрос и о повышении квалификации местных специалистов. Так с 2015 по 2017 год из нашей больницы обучение в Южной Корее прошли 6 врачей, и я в том числе. На стажировке я была в 2015- 2016 годах . Проекты с южнокорейскими коллегами дали огромный толчок в развитии офтальмологии Каракалпакстана. Как в плане оснащения, так и в плане повышения квалификации наших врачей. Не случайно мы сегодня являемся одним из ведущих в стране специализированных центров, где проводятся сложные хирургические операции.

Марина Владимировна считает, что врачом быть не просто. Это не только знания и опыт, но и огромная ответственность, это профессия, в которой нельзя совершать ошибок. В офтальмологии — особенно.

— Все мы знаем, что 90% информации человек получает благодаря зрению, и когда ты возвращаешь человеку, который едва ощущал свет, небольшую возможность видеть, это уже чудо! А если это еще и единственный видящий глаз, то даришь возможность вернуться к полноценной жизни. Когда такое происходит, мы, врачи, радуемся не меньше, чем наши пациенты, — делится она.

На счету доктора Ли свыше 15 тысяч операций! Как плановых, так и экстренных. За каждой из них судьба человека, чья мечта стала реальностью. Видеть родные лица, цветы в саду, небо, читать любимые книги, передвигаться без посторонней помощи. Слова благодарности таких людей — это молитва за врачей, которая обязательно будет услышана на небесах.

Марина Владимировна Ли счастливая мама троих детей. Сыновья Артем и Артур — два его крыла, а дочь Оленька самая большая радость. Братья души не чают в пятилетней Оле, в которых она видит надежду и опору, настоящих защитников. Все вместе они гордятся своей мамой, выбравшей такую непростую, но очень благородную профессию — дарить людям свет!

А.Аминова