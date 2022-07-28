"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ИСКУССТВА

С увеличением числа высших учебных заведений, готовящих кадры и для искусства, в нашей республике растет интерес у подрастающего поколения к этой сфере. С каждым годом пополняются ряды артистов театров и педагогов музыкальных учебных учреждений Каракалпакстана.

В 2022/2023 учебном году число этих вузов стало на одно больше.

В ходе поездки Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева в Нукус 2 октября 2020 года, был поднят вопрос об организации Нукусского филиала государственной консерватории Узбекистана. 5 апреля 2021 принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по организации Нукусского филиала государственной консерватории Узбекистана».

И 6 сентября 2021 года на базе Нукусской специализированной школы культуры были распахнуты двери для первых 47 студентов Нукусского филиала государственной консерватории Узбекистана, которые начали обучение по таким специальностям, как профессиональное обучение (по направлениям), введение в искусство, введение в музыку, дирижерство (по направлениям), искусство вокала (по направлениям), исполнение музыки (по направлениям). Здесь обучается молодежь не только из нашей республики, но из Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Наманганской, Ферганской областей.

Будущих деятелей культуры и искусства по специальным и социально-гуманитарным предметам обучают видные представители искусства и науки Каракалпакстана — заслуженный артист Республики Каракалпакстан П.Курбаназаров, заслуженный деятель искусств Каракалпакстана, обладатель медали «Шухрат» А.Каллиев, отличник народного образования Узбекистана и Каракалпакстана, доцент И.Жуманиязов, кандидат исторических наук, доцент М.Карлыбаев и другие.

Здание филиала рассчитано на 300 мест, здесь имеются 2 концертных зала вместимостью 100 и 200 мест, а также все необходимое для плодотворной учебы.

Директор филиала — заслуженный артист Республики Каракалпакстан Р.Алланбаев — установил в учебном заведении режим обратной связи с директором, с помощью которого студенты имеют возможность обсудить с ним свои будущие планы и личные проблемы.

— В 2022/ 2023 учебном году квоты на прием студентов увеличились, — говорит в беседе с нами первый заместитель директора филиала Парахат Мамутов. — Сейчас идет процесс сдачи документов абитуриентами в наш вуз. Прошел всего год со дня открытия нашего филиала, но несмотря на этот короткий срок, наши студенты добились больших творческих успехов. В частности, по направлению «народная музыка» О.Юлдашев завоевал гран-при на онлайн- конкурсе «Зимняя звезда», проходившем в Германии. В том же конкурсе Р.Реймбаева и К.Турсынбаев заняли первое место. Н. Есемуратов и М.Гаипова заняли вторые места на онлайн-фестивале «Dresner Winter­sterne-2022» в Германии по направлению «вокальное исполнение». Кроме того, студенты А.Табынбаева, А.Тилепбергенов и Ж.Нишонбаева на международном онлайн-конкурсе, проходившем в Италии по направлению «народная музыка», заняли первые места. Наши студенты активны и в других конкурсах, проходивших в республике.

Стоит отметить, что под руководством заведующего кафедрой «Музыкальное исполнение» Досбергена Реймова организован камерный оркестр, коллектив которого дал свой первый концерт. На концерте были исполнены произведения В.Моцарта, А.Вивальди, П.Чайковского, Л.Андерсона, К.Дженкинса и других. А также при филиале под руководством Н.Аллекеева был организован оркестр народной музыки, а под руководством П.Тныбаева — симфонический оркестр.

Руководство и преподаватели вуза стараются, чтобы студенты максимально обучились азам искусства и скоро стали настоящими мастерами. Для этого они проводят встречи и мастер-классы с известными артистами Узбекистана и Каракалпакстана, дают возможность участвовать в различных республиканских и международных конкурсах. И все это ради того, чтобы вдохновлять их на новые вершины искусства и культуры. Ведь здесь воспитываются будущие представители нашего искусства.

В свою очередь, в новом учебном году филиал ждет новых студентов, решивших связать свою судьбу с музыкальным искусством.

Х.Халилаева