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ПРЕБЫВАНИЕ БРИТАНСКОГО УЧЕНОГО В РЕСПУБЛИКЕ

Недавно в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого с участием почетного профессора Бирмингемского университета Великобритании Майкла Робинсона был организован семинар-тренинг на тему «Развитие устойчивого туризма в Каракалпакстане».

Работу семинара открыл и вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса А.Давлетов.

В ходе мероприятия с удовлетворением отмечалось ускоренное развитие туристической отрасли в нашей республике на основе соответствующих указов и постановлений Президента. Стабильный рост потоков туристов стимулирует рост социально-экономических показателей, способствует повышению занятости молодежи.

Постановлением главы нашего государства «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах» от 11 ноября 2020 года предусмотрены доведение количества иностранных туристов до 80 тысяч, увеличение количества внутренних туристов до 800 тысяч человек, доведение числа турагентств до 45 единиц.

В целях своевременного осуществления указанных задач по инициативе Жокаргы Кенеса подготовлено промо-видео, готовится к печати проспект о туристическом потенциале Каракалпакстана.

В ходе семинара проведена презентация отчета профессора М.Робинсона «Развитие устойчивого туризма в Каракалпакстане», подготовленного в рамках реализации проекта ЮНЕСКО.

Как было сказано выше, М.Робинсон является почетным про­фессором одного из авторитетных учебных центров Великобритании. В качестве международного консультанта по вопросам туризма, культурного наследия и предпринимательства он координирует проекты через глобальные сети. В течение 25 лет тесно сотрудничает с ЮНЕСКО.

18-21 ноября 2020 года господином М.Робинсоном был организован онлайн-тренинг по теме «Развитие устойчивого туризма, основанного на историческом наследии», в котором принимали участие предприниматели и ремесленники, а также представители сфер культуры, туризма и экологии.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.