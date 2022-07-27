Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:20:24, 27.07.2022
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Год обеспечения интересов человека и развития махалли

ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА РАСШИРЯЕТСЯ

Президент нашей страны Ш.Мирзиёев в ходе своей поездки в Каракалпакстан в феврале текущего года определил задачу по благоустройству семи махаллей города Нукуса с плохими  условиями. В число ключевых входят и вопросы надежного электроснабжения населенных пунктов.

В целом запланированы установка  2156 штук железобетонных опор, 22 трансформаторных подстанций, проведение 117,3 км линий электропередач  общей стоимостью  около 8 миллиардов сумов.

 

На сегодня в махаллинском сходе граждан “Косколь” установлены 230 железобетонных опор, два трансформаторных пункта, налажены 15,3 км  линий электропередач. В МСГ «Кутлы Макан» — соответственно, 240  железобетонных опор, шесть  трансформаторных пунктов, 10,1 км  линий электропередач, в «Кум ауле» — 355 железобетонных опор и 21,7 км линий электропередач, в “Кызылкуме”  — 68  железобетонных опор и 3,6 км линий электропередач. А по махалле “Жеке Терек” данные показатели выполнены полностью.

Высокие темпы этих видов работ выдерживаются и на территориях МСГ «Телеорай» и «Боз аул».

На них заняты семь бригад, состоящие из полусотни человек, задействованы три крана, пять ямобуров, два тягача, три локомотива (прицепа), три «Газели», грузовик ISUZU и спецтехника. Электроматериалы и электрооборудование доставляются в срок Управлением  благоустройства города Нукуса путем закупок на бирже.

АО «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей»  планирует завершить предусмотренный комплекс работ к августу текущего года.

М.ТУРАЕВА

 

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