"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

СИМВОЛ ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Каждая поездка в Муйнакский район — это впечатления, открытия, знакомства с удивительными людьми. Муйнакцы всегда отличались силой духа и упорством, особой закалкой, трудолюбием, преданностью к родной земле. И в отдаленных аулах, и в самом городе они жили верой в лучшие дни, в то, что все изменится, и больше не придется волноваться за будущее своих детей.

Феруза Утегенова еще недавно числилась в безработных. Сидела дома, занималась воспитанием детей, вела хозяйство. Когда узнала, что общество с ограниченной ответственностью «Муйнак арзулар Аралы» и районная прокуратура проводят семинары, на которых женщин обучают основам национальной вышивки, решила поучаствовать. Пройдя мастер-классы, Феруза получила сертификат, занялась делом, стала членом Каракалпакского отделения Ассоциации ремесленников Узбекистана «Хунарманд». Теперь молодая женщина еще и наставница, она ведет кружок «Баркамол авлод» в общеобразовательной школе №9 сельского схода граждан «Бозатау», где живет сама, в других школах района. Свои изделия мастерицы сдают в магазины сувениров и музеи Нукуса и Муйнака.

У Гульчехры Сапарниязовой тоже почти нет свободного времени, и она этому рада. В кружке, действующем при общеобразовательной школе №2, она обучает девочек ковроткачеству, изготовлению изделий из войлока, золотошвейному мастерству. Постичь все эти секреты, впрочем, могут и домохозяйки, многих жительниц Муйнака Гульчехра апа уже научила работать с войлоком.

— Большинство семей содержат мелкий рогатый скот, так что сырья достаточно. Среди моих учениц есть надомницы, которые работают на себя, изготавливая обувь, сувениры. В нашем кружке мы также ткем сувенирные коврики небольших размеров, которые приобретают как местные жители, так и туристы. Первыми в Каракалпакстане освоили золотошвейное дело, которому нас обучили мастерицы из Бухары. Всем необходимым сырьем обеспечивают представители второго сектора — районной прокуратуры, — рассказывает Г.Сапарниязова.

Прокурор района Комилжон Хасанов знает о проблемах, с которыми сталкиваются жители, не понаслышке. Застать его в кабинете практически невозможно. Поговорить лично и услышать, значит понять, какая поддержка важнее всего, что необходимо предпринять, чтобы никто не остался без внимания.

Девять с лишним тысяч человек — именно столько закреплено за вторым сектором, а это более 2 тысяч семей, и в каждой свои ситуации, требующие решения. И здесь без системы работы «махаллабай» и «фукаробай» не обойтись. Жителям района, включенным в «женскую», «молодежную» и «железную» тетради, дают не только «рыбу», но и «удочку». Так, например, субсидии от 2 с лишним до 11, 5 миллионов сумов, выданные молодым людям, позволили создать собственное дело, новые рабочие места. Пятнадцать из них уже исключены из «молодежной» тетради. Во главе угла стоит вопрос создания благоприятных условий жизни для сельчан. Прежде всего, это касается обеспечения их чистой питьевой водой. При содействии руководителей второго сектора в сельских сходах граждан «Арал», «Жайхун» и «Таллыузяк» установлены опреснительные установки «Экос», а к домам 45 жителей одной из улиц в махалле «Арал» был проведен водопровод. Решили и вопрос бездорожья, несколько улиц в трех махаллях давно нуждались в асфальтовом покрытии. В итоге ремонт коснулся более 15 километров внутренних дорог в трех сходах граждан. На этой же территории расположено 5 общеобразовательных и 6 дошкольных учреждений, несколько семейных поликлиник и медицинских пунктов. Бесперебойному обеспечению этих социальных объектов электроэнергией, альтернативным топливом, особенно в осенне-зимний период уделяется особое внимание. На контроле и состояние внутрихозяйственных дорог, мостов и другой инфраструктуры. Жителям больше не нужно обивать пороги различных инстанций, чтобы их проблемы были приняты к сведению.

... Инициатива проводить в каждой махалле футбольные турниры на Кубок прокурора была поддержана любителями этого вида спорта. Проведением футбольных турниров заняты районный хакимият, районный отдел Агентства по делам молодежи, другие организации.

— Возможностей и перспектив для личностного роста и реализации самых смелых проектов стало больше, — считает руководитель ООО «Муйнак арзулар Аралы» Дильфуза Кутлымуратова. — На новый уровень развития вышла отрасль туризма, строятся отели и гостевые дома. Проведение мероприятий международного масштаба говорят о том, что Муйнак становится центром притяжения для представителей самых разных культур и направлений искусства. Молодежь делает свой выбор — обрести профессию мечты и вернуться в родной город. Преподавать, лечить людей, работать на предприятиях, заниматься творчеством...

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Каракалпакстан онермент кластер» Камарбек Джураев предлагает муйнакцам освоить плетение изделий из ивы. Корзинки, короба, шкатулки будут приобретаться у ремесленников, и отправляться на экспорт. Мастер-классы по изготовлению продукции из податливых веток ивы уже проведены. Приобщить к делу планируется около 700 семей. Выращивать иву станут в сельском сходе граждан «Тизузяк», где под нее выделят необходимые площади земли. В день мастера могут изготовить до 10 корзин, стоимость каждой варьируется от 50 до 70 тысяч сумов. Сырьем для плетения различных изделий также станет камыш, так как циновки для юрт, беседок и окон пользуются стабильным спросом.

Калжамал апа Баубекова из сельского схода граждан «Али аул» знает все о том, как превратить сухие стебли камыша в настоящее произведение искусства. Почти 30 лет она занята любимым делом, готова делиться опытом и навыками со всеми, кто не прочь освоить древнее ремесло. Большую часть своей жизни она отдала работе в школе, наставница награждена орденом «Фидокорона хизматлари учун». Мать 8 детей и бабушка почти 30 внуков признается, что видеть, как меняется жизнь вокруг для нее, большое счастье.

— Сегодня возрождающийся Муйнак можно по праву считать одним из символов Третьего Ренессанса, — считает К.Баубекова. — Вечерами люди гуляют на улицах, ходят на площадь, где выступают музыкальные коллективы. Многие семьи переселились из ветхого жилья в новые квартиры. Забота проявляется во всем. И ощущает ее каждый. Глава государства отметил, что Муйнак должен стать визитной карточкой Каракалпакстана. И этим сказано все!

Свое шефство над Муйнакским районом взяла Ташкентская область. А это новые проекты, реализация которых направлена на улучшение жизни сельчан, строительство бань, парка отдыха «Ташкент», детских садов, новых предприятий.

Все только начинается. Теперь муйнакцы это знают точно.

А.Аминова