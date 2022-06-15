СОСТЯЗАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ
В столице республики в рамках «Олимпиады пяти инициатив» состоялись волейбольные турниры в разных возрастных категориях.
Так, среди 16-21-летних волейболистов победила команда «Карабайлы» Шуманайского района, второе место заняла бозатауская команда «Коксу», третье призовое место досталось «Костереку» из Чимбайского района. Среди девушек пьедестал почета заняли «Раушан» из Кунградского района, элликкалинская «Гульдурсин» и «Мамый» из Шуманая.
В возрастной категории 22-26 лет среди мужчин не было равных караузякскому «Маденият», «Казахдарья» из Муйнакского района была второй, кунградская «Моншаклы» — третьей.
Все победители отмечены дипломами и памятными призами.
А.Оразов,
корреспондент ККИА.