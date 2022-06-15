"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт СОСТЯЗАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ В столице республики в рамках «Олимпиады пяти инициатив» состоялись волейбольные турниры в разных возрастных категориях. Так, среди 16-21-летних волейболистов победила команда «Карабайлы» Шуманайского района, второе место заняла бозатауская команда «Коксу», третье призовое место досталось «Костереку» из Чимбайского района. Среди девушек пьедестал почета заняли «Рау­шан» из Кунградского района, элликкалинская «Гульдурсин» и «Мамый» из Шуманая. В возрастной категории 22-26 лет среди мужчин не было равных караузякскому «Маденият», «Казахдарья» из Муйнакского района была второй, кунградская «Моншаклы» — третьей. Все победители отмечены дипломами и памятными призами. А.Оразов, корреспондент ККИА. Сәне: 15.06.2022 11:52:52 16 мәрте оқылды