Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:20:10, 16.06.2022
Биринши бет
Дағазалар
Кириў
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

СОСТЯЗАЛИСЬ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

В столице республики в рамках «Олимпиады пяти инициатив» состоялись волейбольные турниры в разных возрастных категориях.

Так, среди 16-21-летних волейболистов победила команда «Карабайлы» Шуманайского района, второе место заняла бозатауская команда «Коксу», третье призовое место досталось «Костереку» из Чимбайского района. Среди девушек пьедестал почета заняли «Рау­шан» из Кунградского района, элликкалинская «Гульдурсин» и «Мамый» из Шуманая.

В возрастной категории 22-26 лет среди мужчин не было равных караузякскому «Маденият», «Казахдарья» из Муйнакского района была второй, кунградская «Моншаклы» — третьей.

Все победители отмечены дипломами и памятными призами.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.

16 мәрте оқылды
Излеў


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF