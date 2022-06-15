"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Социальные реформы — в действии

СОРОК СЕМЕЙ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

В поселке «Акмангит» Нукусского района сданы в эксплуатацию два пятиэтажных жилых дома в общей сложности на 40 квартир, построенные для граждан, нуждающихся в социальной поддержке и молодых семей.

В церемонии вступления в строй новых жилых домов приняли участие сенатор Т.Мадумаров, председатели комитетов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Утамбетов, Ш.Отемисов, хаким района О.Уснатдинов.

Выступавшие отметили пристальное внимание, уделяемое главой нашего государства вопросам надежной защиты социально уязвимых слоев населения. Гости ознакомились с условиями проживания в новых домах.

— Мою семью долгие годы мучила проблема жилья, — не скрывает своего счастья жительница поселка А.Бакиева. — Сегодня мы стали обладателями благоустроенной квартиры, огромное спасибо Президенту нашей страны, руководителям республики.

А.Оразов,

корреспондент ККИА.