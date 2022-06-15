"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Образование ОТПРАВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ «КНИЖНЫЙ КАРАВАН» В конце минувшей недели из Нукуса в районы республики отправился «Книжный караван». Он адресован 720 общеобразовательным школам. В мероприятии приняли участие руководители сферы образования, ответственные работники отделов народного образования районов. Выступившие на нем председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, министр народного образования республики Р.Реймов подчеркнули особую важность реализации таких акций, как «Книжный караван» для подрастающего поколения. Они отметили, что 29 марта текущего года принято постановление Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан «О выделении финансовых средств с целью обеспечения библиотечных фондов общеобразовательных школ художественной литературой». Согласно данному документу, представляемые издательскими и торговыми организациями книги, с учетом возрастных особенностей школьников, будут распределяться в соответствии с графиком, разработанным Министерством народного образования Республики Каракалпакстан. В ходе мероприятия представителям районов в целом вручены более 58 тысяч книг 50 наименований, после чего «Караван..» отправился в путь. А.Жиемуратов, корреспондент ККИА. Сәне: 15.06.2022 11:48:32 16 мәрте оқылды